タカキュー<8166.T>が３日続伸している。８日の取引終了後に２６年２月末日時点の株主から株主優待制度を拡充すると発表したことが好感されている。現行制度では毎年２月末日時点で５００株以上を保有する株主を対象に２０００～１万円の優待券を贈呈していたが、変更後は毎年２月末日時点で５００株以上を保有する株主を対象に保有期間に応じて６０００～１万４０００円の優待券を贈呈する。



同時に発表した８月中間期単独決算は、売上高４２億７８００万円（前年同期比８．８％減）、営業利益３００万円（同９６．９％減）、純利益１００万円（同９９．９％減）だった。店舗撤退や会員販促の変更の影響に加えて、猛暑による客数の伸び悩みや対応商品の不足などが響いた。



なお、２６年２月期通期業績予想は、売上高９３億円（前期比３．６％増）、営業利益２億１０００万円（同３．１％増）、純利益２億６０００万円（同８６．８％減）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS