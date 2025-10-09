＜注目銘柄＞＝ナカバヤシ、ＤＸ部門の強化を推進 ＜注目銘柄＞＝ナカバヤシ、ＤＸ部門の強化を推進

ナカバヤシ<7987.T>は第４次中期経営計画のもと、デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）部門の強化を推進。９月には「堺市ＤＸ新規事業創出業務」に採択されたことを明らかにしている。



足もとでは採算性を重視した案件の選別及びシステム開発の内製化などでビジネスプロセスソリューション事業の収益性が向上しているほか、大口ＯＥＭ受注の拡大などからコンシューマーコミュニケーション事業も堅調。２６年３月期通期の連結営業利益は前期比４２．１％増の２５億４０００万円が見込まれている。



株価は９月２９日に年初来高値６２４円をつけたあと調整局面となっているが、日足チャートでは中期トレンドを示す７５日移動平均線が上昇基調。ＰＥＲやＰＢＲといった指標面に割安感もあり、押し目は拾い場と捉えたい。（参）



