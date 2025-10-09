こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

新型のiPhone 17シリーズはもちろん、スマホを買い替えたらケースとフィルムも調達しておきたいところですね。

TORRASのiPhone用ケース、フィルムは、クオリティーの高さに定評があるアイテム。大切なiPhoneをガッチリ守ってくれるのはもちろん、使い勝手の良さにも要注目の一品となっています。

なお、この記事で紹介する商品は、先行セール期間を含む2025年10月4日（土）0時から10日（金）23時59分にかけてAmazonで開催される「Amazonプライム感謝祭」で、お得に購入できます。

カチカチと回転するMagSafeリングがポイントの「Ostand O3 Fitness」

スタンドとしても使える内蔵MagSafeリングが、心地よいクリック感でカチカチ回転。「Ostand O3 Fitness」は、使い勝手を追求したMagSafeリング搭載iPhone用ケースです。

360度自由に回転するリングがスタンドとしても機能し、前後の角度調整も思いのまま。動画視聴も、ビデオ通話も、自撮りも、あなたの “もうちょっとこう” にサクサクっと応えてくれます。

半透明の背面パネルと、細かくドット（凹凸）加工されたサイドフレームが、上質な触感を生み出しつつデザインも主張。毎日持つものとして納得の仕上がりとなっています。さらに内蔵マグネットでMagSafeアクセサリとの併用も可能。機能とスタイルを両立した、まさに “使うほど手放せなくなる” 相棒です。

どんなコーディネートにもフィットするシンプルなカラー展開なので、シチュエーションを選ばないところも魅力となっています。

TORRAS iPhone 17 Pro 用ケース 【カチカチ・多機能360度回転スタンド】リング Ostand O3 Fitness MagSafe対応 米軍MIL規格耐衝撃 スタンド 指紋防止 黄変防止 カメラコントロールボタン付き ストラップホール 半透明 撮影/動画視聴/日常の記録 手のひらサイズの映像革命 ブルー 5,990円 （6％オフ） Amazonで見る PR PR

安定感バツグンのスタンドに要注目「Ostand Q3 レザートーン」

真っ平らになっていない所で、iPhoneをちょうどいい角度に置けなくてイライラ…。そんな経験、ありませんか？

「Ostand Q3 レザートーン」は、90度ごとにカチッと固定される独自の構造を採用したスタンドが、不安定な場所でもピタッと理想的な角度をキープ。最大180度まで自由に回転するので、自撮りもラクラクです。

表面のレザー調素材にはオーガニックシリコンファブリックを採用。柔らかな光沢と防汚性を兼ね備え、指紋や油分に強くなっています。屋外撮影で使うことが多い人にもオススメしたい、とても快適なケースです。

TORRAS iPhone 17 Pro 用 ケース【新感覚レザー・スキンタッチ】Ostand Q3 レザートーン MagSafe対応 リング スタンド 360°定点回転 縦横両対応 マグネット搭載 革 カメラコントロールボタン 米軍規格 耐衝撃 指紋防止 こくよう・ブラック 7,199円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

見えやすさが違う画面保護フィルム「OrigArmor」

直射日光の下でスマホがよく見えない…。そんなストレスも、「OrigArmor」が解決してくれます。反射率0.8%未満の反射防止加工で、屋外でも画面がくっきりクリア。高精度3D加工によるケースとの一体感も抜群の保護フィルムです。

静電気による二次除塵機能と自動排気機能で、気泡やホコリが混入しにくく、貼り付けが驚くほどカンタンというところも、うれしいポイント。画面を守りながら見やすさも両立できる、貼って正解の1枚です。

TORRAS iPhone 17 Pro 用 ガラスフィルム【ARアンチグレア反射防止】6.3 inch カイド枠 3Dラウンドエッジ 極薄 フルカバー 装着感ゼロ 9H硬度 強化傷防止 (1枚入り) いPhone17pro 用 保護フィルム オリグアーマー (OrigArmor) 4,449円 （19％オフ） Amazonで見る PR PR

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

