iPhone 17のケース、TORRASの“回るスタンド付き”にしない？ #Amazonプライム感謝祭
新型のiPhone 17シリーズはもちろん、スマホを買い替えたらケースとフィルムも調達しておきたいところですね。
TORRASのiPhone用ケース、フィルムは、クオリティーの高さに定評があるアイテム。大切なiPhoneをガッチリ守ってくれるのはもちろん、使い勝手の良さにも要注目の一品となっています。
なお、この記事で紹介する商品は、先行セール期間を含む2025年10月4日（土）0時から10日（金）23時59分にかけてAmazonで開催される「Amazonプライム感謝祭」で、お得に購入できます。
カチカチと回転するMagSafeリングがポイントの「Ostand O3 Fitness」
スタンドとしても使える内蔵MagSafeリングが、心地よいクリック感でカチカチ回転。「Ostand O3 Fitness」は、使い勝手を追求したMagSafeリング搭載iPhone用ケースです。
360度自由に回転するリングがスタンドとしても機能し、前後の角度調整も思いのまま。動画視聴も、ビデオ通話も、自撮りも、あなたの “もうちょっとこう” にサクサクっと応えてくれます。
半透明の背面パネルと、細かくドット（凹凸）加工されたサイドフレームが、上質な触感を生み出しつつデザインも主張。毎日持つものとして納得の仕上がりとなっています。さらに内蔵マグネットでMagSafeアクセサリとの併用も可能。機能とスタイルを両立した、まさに “使うほど手放せなくなる” 相棒です。
どんなコーディネートにもフィットするシンプルなカラー展開なので、シチュエーションを選ばないところも魅力となっています。
安定感バツグンのスタンドに要注目「Ostand Q3 レザートーン」
真っ平らになっていない所で、iPhoneをちょうどいい角度に置けなくてイライラ…。そんな経験、ありませんか？
「Ostand Q3 レザートーン」は、90度ごとにカチッと固定される独自の構造を採用したスタンドが、不安定な場所でもピタッと理想的な角度をキープ。最大180度まで自由に回転するので、自撮りもラクラクです。
表面のレザー調素材にはオーガニックシリコンファブリックを採用。柔らかな光沢と防汚性を兼ね備え、指紋や油分に強くなっています。屋外撮影で使うことが多い人にもオススメしたい、とても快適なケースです。
見えやすさが違う画面保護フィルム「OrigArmor」
直射日光の下でスマホがよく見えない…。そんなストレスも、「OrigArmor」が解決してくれます。反射率0.8%未満の反射防止加工で、屋外でも画面がくっきりクリア。高精度3D加工によるケースとの一体感も抜群の保護フィルムです。
静電気による二次除塵機能と自動排気機能で、気泡やホコリが混入しにくく、貼り付けが驚くほどカンタンというところも、うれしいポイント。画面を守りながら見やすさも両立できる、貼って正解の1枚です。
