最新 台風22号（ハーロン）今後の3時間ごとの勢力や位置は？ 最大瞬間風速70メートル「非常に強い勢力」はあすまで続くか 気象庁発表詳細データで見る
実況 ９日９時 八丈島の東約１２０キロ
大きさ階級 ／／
強さ階級 非常に強い
中心位置 北緯３３度００分 東経１４１度０５分
移動 東北東 毎時３０キロ
中心気圧 ９４０ヘクトパスカル
最大風速 中心付近５０メートル 最大瞬間風速 ７０メートル
暴風域 半径１６５キロ
強風域 東側３９０キロ 西側３３０キロ
推定 １時間後 ９日１０時 八丈島の東約１５０キロ
大きさ階級 ／／
強さ階級 非常に強い
中心位置 北緯３３度０５分 東経１４１度２５分
移動 東北東 毎時３０キロ
中心気圧 ９４０ヘクトパスカル
最大風速 中心付近５０メートル 最大瞬間風速 ７０メートル
暴風域 半径１６５キロ
強風域 東側３９０キロ 西側３３０キロ
強さ階級 非常に強い
予報円中心 北緯３３度２０分 東経１４２度００分 半径４５キロ
移動 東北東 毎時３０キロ
中心気圧 ９４０ヘクトパスカル
最大風速 中心付近５０メートル 最大瞬間風速 ７０メートル
暴風警戒域 半径２１０キロ
予報 ６時間後 ９日１５時
強さ階級 非常に強い
予報円中心 北緯３３度３５分 東経１４３度１０分 半径５０キロ
移動 東北東 毎時４０キロ
中心気圧 ９４０ヘクトパスカル
最大風速 中心付近５０メートル 最大瞬間風速 ７０メートル
暴風警戒域 半径２２０キロ
予報 ９時間後 ９日１８時
強さ階級 非常に強い
予報円中心 北緯３３度５０分 東経１４４度３５分 半径５５キロ
移動 東 毎時４５キロ
中心気圧 ９４０ヘクトパスカル
最大風速 中心付近５０メートル 最大瞬間風速 ７０メートル
暴風警戒域 半径２２０キロ
予報 １２時間後 ９日２１時 関東の南東
強さ階級 非常に強い
予報円中心 北緯３３度５５分 東経１４６度００分 半径６５キロ
移動 東 毎時４０キロ
中心気圧 ９５０ヘクトパスカル
最大風速 中心付近４５メートル 最大瞬間風速 ６５メートル
暴風警戒域 半径２３０キロ
■10日の予想
予報 １５時間後 １０日０時
強さ階級 非常に強い
予報円中心 北緯３４度０５分 東経１４７度４０分 半径７０キロ
移動 東 毎時５０キロ
中心気圧 ９５０ヘクトパスカル
最大風速 中心付近４５メートル 最大瞬間風速 ６５メートル
暴風警戒域 半径２４０キロ
予報 １８時間後 １０日３時
強さ階級 非常に強い
予報円中心 北緯３４度１０分 東経１４９度２５分 半径８０キロ
移動 東 毎時５０キロ
中心気圧 ９５０ヘクトパスカル
最大風速 中心付近４５メートル 最大瞬間風速 ６５メートル
暴風警戒域 半径２４０キロ
予報 ２１時間後 １０日６時
強さ階級 非常に強い
予報円中心 北緯３４度１０分 東経１５１度２０分 半径８５キロ
移動 東 毎時５５キロ
中心気圧 ９５０ヘクトパスカル
最大風速 中心付近４５メートル 最大瞬間風速 ６５メートル
暴風警戒域 半径２５０キロ
予報 ２４時間後 １０日９時 日本の東
強さ階級 非常に強い
予報円中心 北緯３４度０５分 東経１５３度０５分 半径９５キロ
移動 東 毎時５５キロ
中心気圧 ９５５ヘクトパスカル
最大風速 中心付近４５メートル 最大瞬間風速 ６０メートル
暴風警戒域 半径２６０キロ
■11日の予想
予報 ４８時間後 １１日９時 日本のはるか東
強さ階級 ／／
予報円中心 北緯３６度３０分 東経１６９度０５分 半径１８５キロ
移動 東 毎時６０キロ
中心気圧 ９７６ヘクトパスカル 温帯低気圧に変わる見込み
最大風速 ３５メートル 最大瞬間風速 ５０メートル
暴風警戒域 半径３９０キロ
台風や温帯低気圧の中心が予報円に入る確率は７０パーセント
暴風域は風速２５メートル以上の領域
強風域は風速１５メートル以上の領域
暴風警戒域は暴風域に入る恐れがある領域