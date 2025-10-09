ミセス、ライブフィルム＆ドキュメンタリー映画本予告一挙公開！「誰も観たことのないMrs. GREEN APPLE」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mrs. GREEN APPLEのライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』とドキュメンタリー映画『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』（11月28日同時公開）より、本予告が一挙公開された。

■「全席、最前列。」の臨場感を強烈に焼き付ける本予告

2025年にデビュー10周年を迎えた彼らは7月26日・27日に、ミセス史上最大規模のスケールのライブ『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～』を開催。約10万人の観客を会場に動員し、2日目はWOWOWでの生中継の他、計15の配信プラットフォームでの生配信、全国325館での映画館ライブビューイング、“みるハコ”でのカラオケビューイングも行われ、会場、そして配信とビューイングも含め2日間でトータル約35万人以上を熱狂させた。

そんな彼らの “伝説”となった圧巻のステージパフォーマンスをIMAX(R)上映で再び体感することができるライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』と、日本の音楽シーンを牽引する彼らの「今」と「その先」を追い、初めて“Mrs. GREEN APPLE”を知ることができるドキュメンタリー映画『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』の2作品が11月28日より同時公開される。

“2作同時公開”およびライブフィルムの“IMAX(R)上映”は日本人アーティストとしては史上初の快挙。日本の音楽界を照らし続ける彼らがデビュー10周年を迎え、トップランナーとして進化を遂げる様子を、ライブとドキュメンタリーという異なる視点から完全収録した本作は、映画史のみならず音楽史にも残る作品となりうる。

そしてこのたび、Mrs. GREEN APPLE史上最大規模となった伝説のライブを、あらたな映像と編集で再構築した映画『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』より、本予告映像が解禁となった。

映像は、観客が見守るなか、大森が本作の映画化をサプライズ発表したシーンから幕を開ける。そして、圧巻のオープニングを飾った「コロンブス」、会場との一体感をさらに強くする「ライラック」、魂を揺さぶる熱唱が胸を打つ「天国」、Mrs. GREEN APPLEにとって“始まりの歌”である「StaRt」と続き、圧倒的なステージパフォーマンスとともに会場の熱狂を切り取った感動の瞬間が凝縮されている。最高水準の映像と音響に加え、「全席、最前列。」の臨場感を強烈に焼き付ける本予告は、劇場が“あの日”のライブステージへと変貌する奇跡の体験を予感させ、映画公開への期待を最高潮に高める仕上がりとなっている。

■「何万人の前でライブをしていても孤独」（大森元貴）

さらに、Mrs. GREEN APPLE初のドキュメンタリー映画『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』の本予告も完成。主題歌「Variety」を書き下ろし、観客に届けるまでの300日間に密着した本作の一端が、「Variety」の音源とともについに映像として公開された。最初に若井が「強みも弱みも全然違うからこそ、綺麗なバランスが成り立っている」と3人の関係性について触れ、藤澤は「自分がどれだけ貢献できるか」とバンドへの献身的な愛を明かし、続けて大森が「何万人の前でライブをしていても孤独なんですよ。“分かる”なんて言ってほしくない。分かんないじゃん」という、トップランナーとしての孤独を赤裸々に吐露する印象的な場面から始まる。

これまで明かされることのなかった大森による楽曲制作の瞬間に加え、レコーディングシーンでは厳しい意見を真っすぐに伝える大森と、それに応えるように真剣に音楽に打ち込む若井と藤澤の姿が収められている。トップアーティストに上り詰めた彼らに、なぜ今、剥き出しのドキュメントが必要だったのか――。豊島圭介監督が、＜代わりのいない3人＞の葛藤と胸の内をフィルムに刻み込み、本編で映し出される「誰も観たことのないMrs. GREEN APPLE」の姿に期待が高まる映像となっている。

■ライブビューイング付き公開記念舞台挨拶の開催が決定

11月29日に公開記念舞台挨拶、その名も『MGA MAGICAL 10 YEARS SPECIAL GREETING ＆ CINEMA VIEWING』の開催が決定。ライブフィルムとドキュメンタリー映画の2作品を一度に鑑賞できる上映回にメンバーが登壇する、豪華なイベントだ。さらに、この舞台挨拶の模様は全国の映画館でライブビューイングとして同時生中継されることも決定。10月9日よりオフィシャルファンクラブにて、チケットの最速先行受付が開始となる。

■映画情報

『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』

11月28日（金）全国公開

『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』

11月28日（金）全国公開

