10時の日経平均は680円高の4万8415円、ＳＢＧが492.94円押し上げ 10時の日経平均は680円高の4万8415円、ＳＢＧが492.94円押し上げ

9日10時現在の日経平均株価は前日比680.35円（1.43％）高の4万8415.34円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は681、値下がりは842、変わらずは89。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を492.94円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が30.30円、東エレク <8035>が27.78円、ファナック <6954>が24.24円、中外薬 <4519>が12.83円と続く。



マイナス寄与度は10.19円の押し下げでトヨタ <7203>がトップ。以下、スクリン <7735>が5.86円、ホンダ <7267>が5.45円、ニトリＨＤ <9843>が5.35円、テルモ <4543>が4.58円と続いている。



業種別では33業種中17業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、非鉄金属、証券・商品、電気機器と続く。値下がり上位には輸送用機器、水産・農林、倉庫・運輸が並んでいる。



※10時0分1秒時点



株探ニュース

