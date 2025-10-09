女優の石原さとみ（38）が16日の放送回からMCを務めるNHK「あしたが変わるトリセツショー」(木曜19・30)に5カ月ぶりに復帰する。石原は5月15日の放送をもって第2子出産のために産休入りしていた。

復帰初回となるテーマは「スマホとのつきあい方」。ノーベル賞候補の睡眠学者が自ら実践する“睡眠の質をあげる”スマホ技などを紹介する。

石原は復帰初回の収録を終え、「ホームに帰ってきた！またここから始まるんだな！とワクワクしながら収録しました」と喜びいっぱい。「実は昨日の夜、緊張して寝つけなかったんです」と明かし、「でも今回のテーマが『スマホとのつきあい方』で、その中に睡眠に関係することがあったので試してみたら、す〜っと寝られて、ありがとう〜トリセツって思いました！」と話した。

「ほかにも私自身がトリセツショーに助けられていることがたくさんあります。お休み中に一番食べた料理が、番組で紹介したトマトやトウモロコシのパスタでした。番組で得た知識が自分の生活を確実に豊かにしていて、実体験としてよかったものをお届けできるというのが、ウソがなくて幸せなお仕事だと思っています」と充実感をにじませ、「これからも末永くよろしくお願いします！」と呼びかけた。

番組制作担当は「スタジオに入ってきた瞬間、スタッフから歓声があがりました。5か月のお休みを経て、さらに華やかさを増して復活されるとは！さすが、我らがエンターテイナー」と石原を絶賛。「“復帰回のテーマはスマホです”とお話すると、“私が休んでいる間にトリセツ変わったね。こういうジャンルも扱うようになったんだ”とお褒め？の言葉をいただきました」と明かした。

「変わり種のテーマにもかかわらず、収録がすすむにつれ“テーマの幅が広がって面白くなってきたね！”とまたお褒めの言葉。石原さんってホント人たらしなんです。2児の母となった石原さんの視点やアイデアも活かしながら、“あしたが変わるトリセツショー”を更に進化させていくことを楽しみにしております。こちらこそ、末永くよろしくお願いします！」とコメントした。

石原は2020年10月に同年代の会社員男性と結婚。22年4月に第1子を出産した。今年3月に所属事務所を通じ第2子妊娠を公表し、5月17日に第2子出産を発表した。石原は「2人目の尊い命も大切に育てていきたい」とコメントを寄せた。