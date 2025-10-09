◇ア・リーグ地区シリーズ第4戦 タイガース 9―3 マリナーズ（2025年10月8日 デトロイト）

ア・リーグ地区シリーズのマリナーズ（第2シード）―タイガース（第6シード）は2勝2敗となり、決着は10日（日本時間11日）の第5戦に持ち越された。

1勝2敗と追い込まれたタイガースは本拠での第4戦で、0―3とされた5回以降に打線が爆発。グリーン、バエス、トーレスがそれぞれポストシーズン1号本塁打を放ち、9―3で逆転勝ちした。試合後、ヒンチ監督は「野球界最高の投手にボールを預けるのは、私にとって最も簡単で、エキサイティングな仕事だよ」と、第5戦には中4日でエース左腕スクバルを先発させることを明言した。

昨季18勝4敗、防御率2.39でサイ・ヤング賞に輝いたスクバルは今季も13勝6敗、リーグトップの防御率2.21をマーク。ポストシーズン(PS）ではワイルドカードシリーズのガーディアンズ第1戦で7回2/3を3安打1失点14奪三振、地区シリーズのマリナーズ第2戦では7回を5安打2失点9奪三振だった。

スクバルは「まさに大勝負だ」と第5戦を表現し、「だからこそ第5戦をプレーするんだ。関わる全員のベストを引き出してくれると思う。だからこそ、この試合は美しいんだ」と話した。レギュラーシーズンの9月7日以降ホームで8連敗を喫し、ブーイングを浴びせていたファンも久しぶりに歓喜。4番の仕事を果たしたグリーンは「オレたちは決して諦めないし、自分たちを信じている」と語り、「頼れるスケブ（スクバル）がいる。準備は万全だ」と12年ぶりのリーグ優勝決定シリーズ（LCS）進出へ気合をみなぎらせた。