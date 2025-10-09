¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û¹âÌÚË¤¬¹Í»¡¤¹¤ëDeNA¤Î£²Ç¯Ï¢Â³ÆüËÜ°ì¤Î²ÄÇ½À¡¡CS¤Ç¡Ö¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¡×¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¡©
¹âÌÚË¤¬¸ì¤ëDeNA¤¬CS¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¯¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡Á°ÊÔ
¡¡10·î11Æü¤ËËë¤ò³«¤±¤ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£¥ê¡¼¥°£²°Ì¤ÎDeNA¤Ï¡¢ËÜµòÃÏ¤Î²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥ê¡¼¥°£³°Ì¤Îµð¿Í¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£
¡¡DeNA¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢CS¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤ÆÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¤¤«¤Ë¡£¤«¤Ä¤ÆÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤äYouTuber¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¡ÖÂèÆóÀèÈ¯¡×¤â´Þ¤á¤Æ¥«¥®¤ò°®¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¡©¡Û
CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè°ìÀï¤ÎÀèÈ¯¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëDeNA¤ÎÅì¹î¼ù photo by Sankei Visual
¡½¡½Á°²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢CS¤Ë´Ø¤·¤Æ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤ò½Å»ë¤·¤¿²þ³×°Æ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Á¤é¤È¹Í¤¨¤Ï°Û¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºòÇ¯¤âCS¤«¤éÆüËÜ°ì¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤Ã¤¿DeNA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Îµ¯ÍÑË¡¤«¤é¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹âÌÚË¡Ê°Ê²¼¡§¹âÌÚ¡Ë¡¡¸½¹Ô¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°¤Î¾å°Ì£³°Ì¤Þ¤ÇÆüËÜ°ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤ÏÁ´ÎÏ¤ÇÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£²þ³×°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¸å¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢CS¤ÎÅ¸³«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡DeNA¤Ïµð¿Í¤ÈÁêÀ¤¬¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¡¢Åì¹î¼ù¤ä¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥±¥¤¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢¥±¥¤¤Ï»³粼°Ë¿¥¤ÈÅê¤²¹ç¤Ã¤Æ¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£µð¿Í¤Ï½éÀï¡¢»³粼¤Ç¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢DeNA¤ÏÅì¤Ç¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¼èºà¸å¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢Âè£±Àï¤ÏDeNA¤¬Åì¡¢µð¿Í¤Ï»³粼¤¬ÀèÈ¯Í½Äê¡Ë¡£
¡¡¤ä¤Ï¤êÅê¤²¹ç¤¦Áê¼ê¤È¤ÎÁêÀ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Ë°ËÆ£Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤¬¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È¤«¡£¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁêÀ¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤µ¯ÍÑË¡¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â´Þ¤á¡¢ÂèÆóÀèÈ¯¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òÎ©¤Æ¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¹âÌÚ¡¡DeNA ¤Î¤Û¤¦¤ÏÉ¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤¬¡¢¸å¤í¤Ë¤¤¤±¤Ð¤¤¤¯¤Û¤É¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤¿¤À¡¢¤ª¤½¤é¤¯Åì¤ä¥±¥¤¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤éÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬½øÈ×¤ËÊø¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤¦¤½¤¦¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£µÕ¤ËÀèÈ¯¤¬£µ²ó¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÄ¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡££¶²ó¤«¤é£¹²ó¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£
¡½¡½ÂèÆóÀèÈ¯¤Î¸õÊä¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡©
¹âÌÚ¡¡¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÃÝÅÄÍ´¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥ß¥Ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Åêµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÌÌÇò¤¤Â¸ºß¤«¤Ê¤È¡£¤¿¤À¡¢·ë¶É¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢¾ìÅö¤¿¤êÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀèÈ¯¤äÂèÆóÀèÈ¯¤Îµ¯ÍÑ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¤¬º£µ¨¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î²ÖÆ»¤ò¾þ¤ë¤¿¤á¤ËÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¡ÖÆüËÜ°ì¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤É¤³¤ÇÉé¤±¤Æ¤âÆ±¤¸¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç»¶¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂÐµð¿ÍÀï¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¢ÃÝÅÄ¤òÀèÈ¯¤µ¤»¤ë¤È¤«¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Îºå¿ÀÀï¤ÇÅì¤È¥±¥¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¢¤¯¤Þ¤ÇÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¾ì¹ç¤ÎÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Îµ¯ÍÑË¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡©
¹âÌÚ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤È¡¢µð¿ÍÀï¤Ï¡ÖÂÇ¤ÁÉé¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤â¡¢º£¸À¤Ã¤¿ÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î½çÈÖ¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂèÆóÀèÈ¯¤Ï¡¢Àè¤Û¤Éµó¤²¤¿ÃÝÅÄ¤Î¤Û¤«¤ËÀÐÅÄÍµÂÀÏº¤â¸õÊä¤Ç¤¹¡£¤³¤Î£²¿Í¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤¬Âç¤¤Ê¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£µð¿Í¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë½øÈ×¤Î¼ºÅÀ¤òËÉ¤°¤«¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢DeNA¤È¤Ï¿¿µÕ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Úµð¿Í¤Î·Ù²ü¤¹¤Ù¤ÅÀ¡¢ÍýÁÛ¤ÎÂÇ½ç¤Ï¡©¡Û
¡½¡½ÃÝÅÄÅê¼ê¤äÀÐÅÄÅê¼ê¤ÏÀèÈ¯¤Çµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡©
¹âÌÚ¡¡Ã»´ü·èÀï¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀèÈ¯¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÍ×¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î´ü´ÖÃæ¡¢Ãæ£´Æü¤äÃæ£µÆü¤ÇÅê¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂèÆóÀèÈ¯¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÅÀº¹¤¬³«¤¤¤¿Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤ÇÂèÆóÀèÈ¯¤ËÇ¤¤»¤ë¤È¤«¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÆüËÜ°ì¤Ë¤ÏÅþÃ£¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Í¾ÎÏ¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤éÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Îºå¿ÀÀï¤ËÎ×¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤³¤Ë¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¤ËÍ¾ÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ºå¿À¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½µð¿ÍÀï¤Ç·Ù²ü¤¹¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ï¡©
¹âÌÚ¡¡¤ä¤Ï¤ê£¸²ó¤ÎÂçÀª¡¢£¹²ó¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ïµð¿Í¤Î°ìÈÖ¤Î¶¯¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÀª¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥Õ¥é¥Õ¥é¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¡£µÕ¤Ë£·²ó¤Þ¤Ç¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¹¶Î¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤ÎCS¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÈÀî¾°µ±¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¬ËÜ¤È¤Î¾¡Éé¤òÁ´ÉôÈò¤±¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¾¡Éé¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤òºî¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢²¬ËÜ¤ÎÁ°¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÎ¯¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ÂÇ¤Ä¤Û¤¦¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉÛ¿Ø¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¹âÌÚ¡¡²ÜÌ¾Ã£É×¤¬£±ÈÖ¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Æ¾õÂÖ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢£²ÈÖ¤Ë¤ÏÃ»´ü·èÀï¤Ë¶¯¤¤·¬¸¶ ¾»Ö¡¢£³ÈÖ¤ËÅû¹á²ÅÃÒ¡¢£´ÈÖ¤Ë¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¢£µÈÖ¤Ëº´Ìî·ÃÂÀ¤â¤·¤¯¤Ï»³ËÜÍ´Âç¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÊÂ¤Ó¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÀïÎÏ¤¬¤ï¤ê¤ÈÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£·ë¶É¡¢ÂÇÀþ¤Ï¿å¤â¤Î¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆºîÀï¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢ÂÇ¤Ä¤Û¤¦¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Ã»´ü·èÀï¤À¤±¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥È¤Ê¤ÉºÙ¤«¤¤ºîÀï¤¬¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£CS¤Ç¤Ï£±»î¹ç£±ÂÇÀÊ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»þ¤ËºÙ¤«¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤¤¤«¤Ë¥ß¥¹¤Ê¤¯¿ë¹Ô¤Ç¤¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Åû¹áÁª¼ê¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºÇ½ªÀï¤ÇÆüÊÆÄÌ»»250ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¾õÂÖ¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¹âÌÚ¡¡¾õÂÖ¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Åû¹á¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡Ê¹âÌÚ»á¤¬DeNA¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤â´Þ¤á¤Æ¡ËÀÎ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤¬º£¤Î¤è¤¦¤ÊÂÇ¤ÁÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÊø¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¤¤¤¤¾ìÌÌ¤ÇÂÇÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¡¼¥Þ¥ó¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¹âÌÚË¡Ê¤¿¤«¤®¡¦¤æ¤¿¤«¡Ë
1958Ç¯10·î22Æü¡¢»³¸ý¸©À¸¤Þ¤ì¡£1980Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¤ÇÃæ±ûÂç³Ø¤«¤é²£ÉÍÂçÍÎ¥Û¥¨¡¼¥ë¥º¡Ê¸½Ž¥ ²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡Ë¤ËÆþÃÄ¡£ÆóÎÝ¼ê¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢²ÃÆ£Çî°ì¡¢²°ÊßÍ×¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥È¥ê¥ª¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó£³²ó¡¢ÅðÎÝ²¦£±²ó¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ÄÌ»»ÂÇÎ¨.297¡¢1716°ÂÂÇ¡¢321ÅðÎÝ¤È¤¤¤Ã¤¿µÏ¿¤ò»Ä¤·¤Æ1994Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¡£2004Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¤Î¼éÈ÷¡¦ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¡¢DeNA¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ò2012Ç¯¤«¤é£²Ç¯Ì³¤á¤ë¤Ê¤É»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ìîµå²òÀâ¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¡¢2018Ç¯¤Ë³«Àß¤·¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£