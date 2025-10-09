「実はすごいこと」…『SixTONES』京本大我の舞台観劇した森本慎太郎「″仲間″草間への想い」

「心が折れかけた時も」

秋風も爽やかな９月下旬の夕方、都内の劇場からハーフパンツ姿で出てきたのは『SixTONES』の森本慎太郎（28）である。

この日、日生劇場（東京・千代田区）ではミュージカル『Once』が上演されており、同グループの京本大我（30）が主演していた。

「’07年公開のアイルランド映画『Once ダブリンの街角で』が原作で、’11年にミュージカル化されブロードウェイに進出。トニー賞で８冠を獲得した名作です。今回は日本オリジナル演出で、京本はストリートミュージシャン・ガイを演じ、劇中で９曲もギターで演奏します。京本は公演前の囲みの取材で、『正直、心が折れかけた時も何度もある』と語っていました。それを助けてくれたのが『SixTONES』のメンバーたちだったと語っています」（演劇雑誌記者）

京本は、メンバーの冠番組『Golden SixTONES』（日本テレビ系）の収録合間に、楽屋で全員が休んでいるところで突然、ギターを弾き始めるということをルーティーン的にやって、無理やり聞いてもらっていたと語っている。

そんな京本のギターの出来を確認に来たというわけではないだろうが、劇場から出てきた森本は隣を歩くマネージャーに、

「単純にハッピーエンドじゃないところがいいよね」

と話し、大満足の様子。その後、送迎車に乗り込み、劇場を後にした。ファンが投稿したXによると、９月９日から始まった１ヵ月弱の公演中には、松村北斗（30）、ジェシー（29）、田中樹（30）、郄地優吾（年齢非公開）など他のメンバーも全員訪れていたようだ。

「実は、これってすごいことで、超多忙を極めるアイドルグループの中でも特に結束力が高い彼ららしいエピソードです。彼らは本当に仲がよくて勉強熱心。グループが好調なのも、こういった見えないところでもしっかりお互いをフォローし合っているからでしょう」（アイドル誌ライター）

『鉄腕DASH』の出演は？

今年、結成10周年を迎えた『SixTONES』。田中は今年の３月28日に出演したラジオ番組『J-WAVE「START LINE」』で、結束力が強い理由を聞かれ、グループ結成時に感じたある思いを次のように語っていた。

〈全員が１回腹をくくった気がするんですよ。足並みを揃えようとは思わなかったし、揃えたこともないし、これから先揃えることもないけど、そのとき一瞬足並みが揃って「この６人でもうやり切るしかない」って思えた瞬間があった気がします〉

森本は現在、『ザ!鉄腕!DASH!!』（日本テレビ系）に準レギュラー出演している。同番組には、同じSTARTO ENTERTAINMENTの『Aぇ! group』の草間リチャード敬太（29）も出演していたが、10月４日に公然わいせつ罪で逮捕され、事務所は彼の当面の活動自粛を発表したばかり。

「９月21日放送回では、元『TOKIO』の城島茂（54）と森本が進めてきた手作りの舟造りに草間が合流し、３人が協力し合う姿は視聴者の好評を得ていました。アイドルグループとして下積みが長かった２人で、デビューまで共に苦労してきた仲間だけに、今回の騒動に森本はかなりショックを受けたでしょう。草間の復帰が不透明なだけに、今後、彼の出演が増える可能性は十分にあります」（同番組関係者）

仲間思いの森本だが、無理だけはしないでもらいたい。

