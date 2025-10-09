ヤンキースに7シーズン在籍

日米通算507本塁打の松井秀喜氏が8日（日本時間9日）、ヤンキースタジアムでの地区シリーズ、ヤンキース─ブルージェイズ戦の始球式を務めた。ヤンキース時代の2009年にはワールドシリーズMVPに輝いた大砲の登場に、ニューヨークが熱狂した。

ピンストライプのユニホームをまとった松井氏が登場すると、大歓声が降り注いだ。始球式でノーバウンド投球を披露。笑顔で記念撮影に応じた。

ヤンキースには2003〜2009年の7シーズン在籍。2009年のワールドシリーズ制覇では日本選手初のMVPにも輝いた。

MLB公式Xは、「ヒデキ・マツイがブロンクスで始球式」との文章とともに始球式の動画を公開。米ファンからは様々な声が上がった。

「ヤンキースのレジェンドだ」

「なんて投球だ！」

「彼を呼び戻せ、この男はまだできる」

「これは素晴らしい」

「ゴジラならまだ右翼でプレーできるかも……」

ヤンキースは敵地で連敗して崖っぷちに追い込まれたが、第3戦を5点差逆転勝ち。この日の第4戦に望みをつないでいた。



