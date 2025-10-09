ダンボールの箱に入っている猫ちゃん…すっぽり収まろうともぞもぞ動く姿が可愛いと注目を集めています。話題の動画の再生回数は23万回を超え「少し間があってからまた動き出すの不満みたいで可愛いｗ」「一生懸命入り込もうとしてるところが愛おしすぎます」「どうしても入りたいんやね！」といったコメントが集まっています。

【動画：何が何でも小さめの段ボールに入りたいネコ…想像以上に『無理やりすぎる光景』】

箱に収まりたい猫ちゃん

TikTokアカウント「@piyo_piyorin」に投稿されたのは、箱の中に収まりたい猫ちゃん。ダンボールの空き箱の中には仰向けの状態の猫ちゃんが入っています。しかし、猫ちゃんはこの入り方では納得しておらず、もぞもぞと動き続けていたそうです。

「思い通りに入れニャイ！」

今度は頭を箱の隅に入れるようにして、しばらくじっとしていたそうです。しかし、お尻やしっぽは箱に収まっていないのが気に入らなかったのか、再びもぞもぞ。それでも思うように入れなかった様子の猫ちゃんは、カメラに向かって「ニャー！」と不満そうに鳴いていたそうです。

次はお尻が箱の中に収まりましたが、頭が出てしまい「ニャー！」と鳴きながらもぞもぞ。たまに上手く箱にはまることもあるそうですが、今回は箱を変形させて体をフィットできた状態で落ち着いたそうです。

紙袋も好き

動画に登場した猫ちゃんは紙袋の中に入るのも好きなようです。猫は、体がフィットする狭い場所に入ると安心したり、獲物がいるかもしれないとワクワクしたりすると言われています。猫らしい行動なのに「思い通りにならない！」と全身で抗議する姿は、まるで駄々をこねる人間の子どものよう。人間味あふれる一生懸命さが愛おしい猫ちゃんでした。

投稿には「猫ちゃんは身体が柔らかいって聞きますが、ここまでとは！完全に入れなくて怒ってるのも可愛いです」「ポジ決まらなくてイラついてんのかわちすぎるし入るわけないしw」「こんな体勢になっても収まらんくてイライラしてるねー」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「@piyo_piyorin」では、動画に登場した猫ちゃんと同居猫ちゃんたちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@piyo_piyorin」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。