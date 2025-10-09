一般社団法人として法人化！日本国際インフルエンサー協会(JIIA)

2023年より準備室として活動してきた日本国際インフルエンサー協会(JIIA)が、2025年9月吉日に一般社団法人として法人化しました。

今後、企業や自治体の海外に向けた情報発信の支援を本格的に展開していきます。

日本国際インフルエンサー協会(JIIA)

法人化日：2025年9月吉日

日本国際インフルエンサー協会(JIIA)は、更なる事業拡大と社会的責任の遂行を目的として、一般社団法人として法人化。

準備室段階から国内外のインフルエンサーや関連機関とのネットワークを広げ、日本と世界を結ぶ情報発信の基盤づくりに努めてきました。

法人化後は、活動をより本格的かつ持続可能な形で展開していきます。

主な活動の柱は、インフルエンサーマーケティングを中心とした国際的なプロモーション支援、自治体や企業の海外進出や観光誘致に向けた戦略立案・実行、海外で活動するインフルエンサーとの交流促進、教育・研修プログラムの実施などです。

これらの取り組みを通じて、会員企業や自治体の国際発信力を強化し、日本と世界をつなぐ架け橋となることを目指します。

賛同企業・自治体への支援内容

賛同した企業・自治体には、海外市場に関する最新情報の提供や、現地のインフルエンサー、パートナー企業とのマッチング支援など、新たなビジネス機会を創出するためのサポートが行われます。

さらに、国内販売力を高めつつ輸出コストを抑えるための実務的な支援や、セミナー・イベントを通じた国際的な交流の場を提供。

国内外での認知度拡大や実績づくりを後押しし、持続的かつ効果的な海外展開を力強くサポートします。

賛同企業・自治体を募集中

日本国際インフルエンサー協会では、海外展開や国際広報に関心を持つ企業や自治体からの賛同登録を広く募集しています。

協会と共に日本の魅力を世界に発信し、持続的な地域経済や国際交流の発展に貢献していくとしています。

賛同登録の詳細は、公式サイトにて確認できます。

一般社団法人 日本国際インフルエンサー協会(JIIA)の法人化と、賛同企業・自治体募集の案内の紹介でした。

