大阪・関西万博での協業を経て中東での事業拡大を発表！ナツメアタリ

ナツメアタリが、大阪・関西万博でのバーレーン王国との協業の成果と、今後の中東地域での事業拡大を発表しました。

万博をきっかけとした国際的な人材交流が、新たなビジネス展開へとつながっています。

ナツメアタリ 大阪・関西万博での協業を経て中東での事業拡大を発表

ナツメアタリは、大阪・関西万博の期間中、バーレーンの労働ファンド「タムキーン」が支援するプログラムを通じて、3名のバーレーン人インターンを大阪本社に受け入れました。

インターンはゲーム開発・制作・マーケティング分野での実践研修を受け、彼らが制作したモバイルゲーム『Ship of Time』は、万博のバーレーン館にて披露。

バーレーンの文化や経済的可能性を体感できるインタラクティブな体験として、高い評価を得ました。

ハイレベルな交流と今後の展望

この取り組みは両国の政府・外交関係者からも高く評価されており、ナツメアタリの小出光宏社長とインターン生は、来日したサルマン皇太子兼首相殿下の公式レセプションに出席。

バーレーンへの事業展開について政府高官らと意見交換を行いました。

また、岡井 朝子 駐バーレーン日本国大使やアハメッド・ムハッマド・ユースフ・アルドーセリ駐日バーレーン王国大使とも会談し、研修成果と今後の展望を共有しました。

ナツメアタリは現在バーレーンに現地法人を設立中であり、この新拠点を中東におけるビデオゲーム開発・制作・ローカライズのハブとして機能させ、現地の若手人材と日本のクリエイターが共に活躍する機会を創出していくとしています。

ナツメアタリ 代表取締役社長 小出 光宏氏のコメント

3名の研修生の受け入れをきっかけに始まったバーレーン王国との交流と文化的架け橋の取り組みは、このたび開催されたサルマン皇太子兼首相殿下の公式レセプションにおける、アブドゥラ・ビン・アデル・ファクロ バーレーン王国産業商業大臣閣下をはじめとする政府高官各位との意見交換を経て、いよいよ具体的な事業活動へと発展する段階を迎えました。

「日本で学び、バーレーンで花を咲かせる」――この理念のもと、私たちは若き世代が両国の未来をつなぐ架け橋となり、文化と経済の持続的な発展に寄与するプロジェクトをさらに推進してまいります。

今後とも、関係各位のご指導・ご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

大阪・関西万博での国際交流をきっかけに、新たなビジネスチャンスを創出したナツメアタリ。

中東地域での今後の事業展開に注目です。

ナツメアタリ株式会社の、大阪・関西万博での協業成果と中東事業拡大についての発表の紹介でした。

