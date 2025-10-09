持ち運びやすい！小峰無線電機「イージーロバストケーブル」

小峰無線電機から、強靭なロバスト光ケーブルをリールに巻いて持ち運びやすくした「イージーロバストケーブル」が登場。

2025年10月より販売が開始されます。

小峰無線電機「イージーロバストケーブル」

発売日：2025年10月

小峰無線電機が販売する「イージーロバストケーブル」は、丈夫なロバスト光ケーブルと軽量な樹脂製リールを組み合わせた製品。

持ち運びやすさと敷設のしやすさを両立し、現場で素早く簡単に光伝送路を構築することが可能です。

強靭なロバスト光ケーブル

ケーブルにはステンレスモノコイルが内蔵されており、自動車などに踏まれても光ファイバの断線を防ぐ堅牢さが特徴。

小動物による噛みつき被害も防ぎます。

防水タイプは、PBTチューブが光ファイバを保護し、万が一外被が破れても水が光ファイバに届かない構造になっています。

光ファイバはシングルモード(SM)とマルチモード(OM3)から選択可能です。

持ち運びやすく敷設しやすい軽量リール

リールは軽量な樹脂製を採用。

持ち運びに便利なハンドルが付いています。

背面には回転防止ストッパーも備え、現場での作業性を高めています。

丈夫さと使いやすさを兼ね備え、様々な現場で活躍する光ケーブル。

小峰無線電機「イージーロバストケーブル」の紹介でした。

