５月に第２子出産を報告した女優の石原さとみが、１６日放送回からＭＣを務めるＮＨＫ総合「あしたが変わるトリセツショー」（木曜・後７時半）に復帰した。

５か月間の休養を経て復帰した石原は、収録後に「ホームに帰ってきた！またここから始まるんだな！とワクワクしながら収録しました」とコメント。復帰回のテーマは「スマホとのつきあい方」だが「実は昨日の夜、緊張して寝つけなかったんです。でも、今回のテーマが『スマホとのつきあい方』で、その中に睡眠に関係することがあったので試してみたら、す〜っと寝られて、ありがとう〜トリセツって思いました！」と感謝した。

日々の生活でも「トリセツショー」が救いになっているといい。「お休み中に一番食べた料理が、番組で紹介したトマトやトウモロコシのパスタでした。番組で得た知識が自分の生活を確実に豊かにしていて、実体験としてよかったものをお届けできるというのが、ウソがなくて幸せなお仕事だと思っています」としみじみ。「これからも末永くよろしくお願いします！」と２児の母としての目線でも番組を盛り上げていくつもりだ。