¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè£³Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê£¸Æü¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¹Æü¸áÁ°£±£°»þ£¸Ê¬³«»ÏÍ½Äê¡Ë¡¢£²Ï¢¾¡¤ÇÆÍÇË¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè£³Àï¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¡¡ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ï£³ÀïÌÜ¤À¤¬¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î»î¹ç¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¹µ¤¨Áª¼ê¤¬»°ÎÝÀþ¾å¤ËÊÂ¤Ó¡¢£±¿Í¤º¤Ä¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£Å¨ÃÏ¤Ç¤ÎÂè£±¡¢£²Àï¤Ç£²»î¹çÏ¢Â³¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î£²Ï¢¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¿Íµ¤Áª¼ê¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ä¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤ò¾å²ó¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÇÄ´À°¤·¤¿Ï¯´õ¡£¥Ö¥ë¥Ú¥óÊá¼ê¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Ê¿ÃÏ¤Ê¤¬¤é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÎÏ¶¯¤¤¥Ü¡¼¥ë¤âÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆüÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢£´»î¹çÏ¢Â³¤ÎÅÐÈÄ¡££²ÆüÏ¢Â³¤Î»î¹ç¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÆüÄø¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÏ¯´õ¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤é¤Ï¡Ê»î¹çÁ°¤Ë¡Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ð¡¼¥É¡Ê¥Ö¥ë¥Ú¥ó¥³¡¼¥Á¡Ë¤È¥Þ¡¼¥¯¡ÊÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡×¤È¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£