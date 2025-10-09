マガポケ話題企画「持って帰れる複製原画展」大阪開催 『WIND BREAKER』『薫る花は凛と咲く』など掲出
2025年8月1日で10周年を迎えた講談社「週刊少年マガジン」編集部が運営する漫画アプリ「マガポケ」が、「持って帰れる複製原画展」を大阪で開催することを発表した。MARUZEN & ジュンク堂書店 梅田店で、9日から11月9日まで開催される。
これは10周年記念の企画の１つとして7月に東京渋谷で実施され、読者からは「私の街でも開催してほしい」という要望が多数寄せられたもので、編集部としても地方での開催を模索していたところ、MARUZEN & ジュンク堂書店 梅田店が協力し、大阪梅田での開催が実現した。
東京渋谷で実施した時の「もっと長く展示してほしかった」という声に応えて、前回から4倍に期間延長をした１ヶ月間の展示となる。持って帰れるピールオフ複製原画はそれぞれ１枚までで、ピールオフが終了しても複製原画を楽しめる。
掲出作は「マガポケ」を運営している「週刊少年マガジン」の他、「シリウス」「月刊少年マガジン」「モーニング」「アフタヌーン」など講談社の人気漫画レーベル作品から30作品が参加する。
＜MARUZEN & ジュンク堂書店 梅田店 担当スタッフコメント＞
マガポケ10周年おめでとうございます！このような素敵なピールオフイベントを関西でも開催できて、とてもうれしいです。合わせて、当店オリジナルの推しコミックフェアでもマガポケを盛り上げますよ〜！！ みなさんも大好きなキャラたちと素敵な思い出をつくりましょう！ 店頭でお待ちしております
掲出作品一覧
【週刊少年マガジン】
・『FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST』
・『WIND BREAKER』
・『薫る花は凛と咲く』
・『さわらないで小手指くん』
・『転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます』
・『魔女と傭兵』
・『K-9~警視庁公安部公安第9課異能対策係~』
・『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』
・『信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！』
・『ギルティサークル』
・『ジュミドロ』
・『ナキナギ』
・『ハナバス』
・『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる〜弱小領地を受け継いだので、優秀な人材を増やしていたら、最強領地になってた〜』
・『十字架のろくにん』
・『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』
・『GALAXIAS』
・『蒼く染めろ』
【月刊少年マガジン】
・『ドラハチ』
・『卒業アルバムの彼女たち』
・『Destiny Unchain Online 〜吸血鬼少女となって、やがて『赤の魔王』と呼ばれるようになりました〜』
【モーニング】
・『それがメイドのカンナです』
・『屋根の下のアルテミス』
・『降り積もれ孤独な死よ』
【シリウス】
・『しかのこのこのここしたんたん』
・『みいちゃんと山田さん』
【アフタヌーン】
・『アオバノバスケ』
【その他】
・『南海トラフ巨大地震』
