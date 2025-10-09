第2子出産の石原さとみ、NHK『トリセツショー』でMC復帰「ホームに帰ってきた！」
今年5月に第2子出産を発表した俳優の石原さとみ（38）が、16日放送のNHK『あしたが変わるトリセツショー』（後7：30）でMC復帰を果たすことが発表された。約5か月間、番組を休養していた石原は、復帰初回の収録を終え「ホームに帰ってきた！またここから始まるんだな！とワクワクしながら収録しました」などと語った。
【別カット】石原さとみがMC復帰！収録現場の様子
石原は、2002年『第27回 ホリプロタレントスカウトキャラバン』でグランプリを受賞したことをきっかけに芸能界入り。2003年、映画『わたしのグランパ』で女優でデビュー。同作で『第27回 日本アカデミー賞』新人俳優賞を受賞した。2020年10月に同年代で会社員の一般男性との結婚、22年4月には第1子出産を発表。今年5月、第2子出産を発表していた。
復帰初回となる16日の放送は「スマホとのつきあい方」。ノーベル賞候補の睡眠学者が実践する“睡眠の質を上げるスマホ技”や、「記憶力・集中力との関係」など、日常に役立つ知見を紹介する。出演は柴田英嗣（アンタッチャブル）と横澤夏子。
■コメント
＜石原さとみ＞
ホームに帰ってきた！またここから始まるんだな！とワクワクしながら収録しました。実は昨日の夜、緊張して寝つけなかったんです。でも今回のテーマが「スマホとのつきあい方」で、その中に睡眠に関係することがあったので試してみたら、す〜っと寝られて、ありがとう〜トリセツって思いました！
ほかにも私自身がトリセツショーに助けられていることがたくさんあります。お休み中に一番食べた料理が、番組で紹介したトマトやトウモロコシのパスタでした。番組で得た知識が自分の生活を確実に豊かにしていて、実体験としてよかったものをお届けできるというのが、ウソがなくて幸せなお仕事だと思っています。これからも末永くよろしくお願いします！
＜番組制作担当＞
スタジオに入ってきた瞬間、スタッフから歓声があがりました。５か月のお休みを経て、さらに華やかさを増して復活されるとは！さすが、我らがエンターテイナー。「復帰回のテーマはスマホです」とお話すると、「私が休んでいる間にトリセツ変わったね。こういうジャンルも扱うようになったんだ」とお褒め？の言葉をいただきました。変わり種のテーマにもかかわらず、収録がすすむにつれ「テーマの幅が広がって面白くなってきたね！」とまたお褒めの言葉。石原さんってホント人たらしなんです。２児の母となった石原さんの視点やアイデアも活かしながら、「あしたが変わるトリセツショー」を更に進化させていくことを楽しみにしております。こちらこそ、末永くよろしくお願いします！
