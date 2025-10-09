９日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、雨清水家の長男・氏松（安田啓人）が、三男・三之丞（板垣李光人）との会話で、雨清水家の事業があまりうまくいっていないことを匂わせる。

この日の「ばけばけ」では、見合いを断られたトキ（高石あかり）を、傳（堤真一）とタエ（北川景子）が呼び出し、婿取りではなく、嫁に行くのはどうかと提案する。嫁にいけば、トキは貧乏な生活から抜け出すことができるからだ。

だがトキは、１人だけ幸せになっても楽しくない…として、嫁に行くことを拒否。家族思いのトキに、タエはもう一度だけ、見合い相手を探すと約束してくれ、トキは「おばさま〜！」「おじさま〜！」とタエと傳に抱きつく。

この様子を庭から見ていた三之丞。複雑な表情を浮かべていたが、その背後から長男の氏松が「やはりかわいいんだな」と言うと「この大変なときに…」と苦々しく言う。

氏松は傳の事業を手伝っており、三之丞が工場に出入りすることを良く思っていないが、居場所のない三之丞はしょっちゅう工場に行き、トキたち女工たちと話をしている。

ここで気になるのが出てこない次男の存在。ネットでも「次男はどこ？」「雨清水家次男はどうしたんだろう」「次男はどうしているの？学生で寮にでも入ってる？」「それはそうと、雨清水家の次男の名前も教えて下さい」「三男も気になるけど登場してない次男も気になる」などの声が上がっていた。