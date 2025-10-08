とちぎテレビ

街の「住みやすさ」や「魅力」を独自の調査で算出した、都道府県別の魅力度ランキングが、２つの民間会社から１０月、発表されました。

それぞれの調査で栃木県の魅力は国民にどう映ったのでしょうか。

８日、大手不動産会社の大東建託が発表したのは、住み心地とイメージによる評価から、独自に算出した都道府県別の「街の魅力度ランキング」です。

１位は４年連続となった福岡県で、行政サービスや仕事で行ってみたい県としての評価が高く、魅力度がトップとなりました。

上位６つの都府県に入れ替わりはほぼ見られませんでした。

我らが栃木県は、総合で前回（２０２４年の２８位）から順位を４つ上げ２４位。

物価や家賃への評価が全国２位、それに防災が全国３位と高く評価されています。

一方、１０月４日には、地域ブランドの研究を行う「ブランド総合研究所」が、街がどのくらい魅力的かを調べた都道府県別の魅力度ランキングを発表しました。

この調査によると、１位は１７年連続で北海道となっていて、上位８つの都道府県に順位の大きな変動は見られませんでした。

栃木県は前回（２０２４年）と同じ３９位でした。

また今回の２つの民間調査では市、区、それに町、村の魅力度もランキング化され、大東建託による調査では、前回（２０２４年）２位だった石川県金沢市が１位、県内では日光市が最も高く、前回（２０２４年の１７位）から順位を８つ上げて９位でした。

ブランド総合研究所による調査では、北海道函館市が２年連続で１位、県内ではこちらも日光市が最高で、前回（２０２４年）から順位を２つ上げて１２位となっています。