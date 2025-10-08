とちぎテレビ

サッカーＪ３の栃木ＳＣは、今シーズンも残り８試合と終盤に差し掛かり、週末に控えるホーム戦に向けてたくさんの人にスタンドへ足を運んでもらおうと８日、選手が自らＪＲ宇都宮駅でチラシを配って県民に呼び掛けました。

ＪＲ宇都宮駅の周辺でチラシを配布したのは、栃木ＳＣの選手１１人とサポーターおよそ４０人です。

栃木ＳＣの順位は現在リーグ７位。１２日にカンセキスタジアムとちぎで、１０位の福島ユナイテッドＦＣと対戦します。

栃木ＳＣはシーズン終盤の重要な一戦を、１万人の声援で後押ししてもらい、県民やサポーター、それに関係者が全員一丸となり勝利を目指そうと、この試合で「全員戦力１００００人」集客を掲げています。

この日は午後５時からおよそ１時間、駅を訪れた人に声をかけながら１千枚ほどのチラシを配りました。

今シーズン残り８試合。Ｊ２返り咲きを実現させるには、６位以内に順位を上げプレーオフ進出が必須です。６位で順位が１つ上の奈良クラブとの勝ち点差は５で、栃木ＳＣはなんとしても勝利を重ねたいところです。

岩崎博選手は「いい準備をして必ず勝ちたいと思います。気持ちのこもったプレーをするので、ぜひスタジアムに来てくれたらうれしいです」と意気込みました。

また、丹野研太選手は「多くのお客さんに来てもらう、そして一緒に戦うという意味でも、選手とサポーターが一緒にＰＲできたのはよかった。ここからラストスパートをかける意味でも大事な試合なので、サポーターと一緒に勝ちたい」と話しました。