ブンデスリーガ開幕からリーグ戦6戦全勝、25ゴール3失点と圧倒的なスタートを切ったバイエルン。やはり今季も優勝候補筆頭であり、国内に敵は見当たらない。



果たして今のバイエルンはどれほど強いのか。元ドイツ代表のトニ・クロースは、チャンピオンズリーグ・リーグフェーズを腕試しの場に有効活用してほしいと語る。ブンデスリーガの戦いだけでは、正確な力が分かりづらいからだ。





「タイトル獲得が当たり前と言われるのは嫌なものだが、今季もバイエルンは3月、遅くとも4月にはリーグ優勝を決めると思う。選手たちはそんな風に言われたくないだろうが、それが現実だ。今季は特にそうだと思う。他クラブを大きく引き離しているからね。バイエルンだって時々は負けると思うけど、安定した成績を残すという点においてライバルはいない。ピッチ上でも順位表の面でも、長期的にバイエルンに挑戦できるチームはいないね」「だからこそCLで対戦する機会を最大限活用しないといけない。今季は週末にそうした相手と戦う機会がないからね。強豪との対戦で彼らがどんなパフォーマンスを見せてくれるかをチェックしないと。今のチームは堅実だと思うが、選手個々の質ではバルセロナや他のチームが上回っているように見える。バイエルンがCLで上位に進みたいなら、チームとして機能しないといけない」（『Einfach mal Luppen』より）。今季はリーグフェーズでパリ・サンジェルマン、アーセナルとの戦いも残している。両チームともCL優勝を狙うだけの力を備えており、バイエルンにとっては理想的な腕試しの場となるだろう。