■台風第22号(ハーロン)

2025年10月09日08時40分発表

09日08時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    非常に強い
存在地域    八丈島の東南東約80km
中心位置    北緯32度55分 (32.9度)
東経140度35分 (140.6度)
進行方向、速さ    東北東 25 km/h (14 kt)
中心気圧    940 hPa
中心付近の最大風速    50 m/s (95 kt)
最大瞬間風速    70 m/s (135 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 165 km (90 NM)
15m/s以上の強風域    全域 390 km (210 NM)

09日09時の推定
種別    台風
大きさ    -
強さ    非常に強い
存在地域    八丈島の東約100km
中心位置    北緯32度55分 (32.9度)
東経140度50分 (140.8度)
進行方向、速さ    東北東 25 km/h (14 kt)
中心気圧    940 hPa
中心付近の最大風速    50 m/s (95 kt)
最大瞬間風速    70 m/s (135 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 165 km (90 NM)
15m/s以上の強風域    全域 390 km (210 NM)

09日18時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    関東の南東
予報円の中心    北緯33度40分 (33.7度)
東経144度40分 (144.7度)
進行方向、速さ    東 45 km/h (24 kt)
中心気圧    940 hPa
中心付近の最大風速    50 m/s (95 kt)
最大瞬間風速    70 m/s (135 kt)
予報円の半径    65 km (35 NM)
暴風警戒域    全域 210 km (115 NM)

10日06時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    日本の東
予報円の中心    北緯34度05分 (34.1度)
東経151度25分 (151.4度)
進行方向、速さ    東 50 km/h (28 kt)
中心気圧    950 hPa
中心付近の最大風速    45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速    65 m/s (130 kt)
予報円の半径    95 km (50 NM)
暴風警戒域    全域 260 km (140 NM)

11日03時の予報
種別    温帯低気圧
強さ    -
存在地域    日本のはるか東
予報円の中心    北緯34度55分 (34.9度)
東経164度40分 (164.7度)
進行方向、速さ    東 55 km/h (31 kt)
中心気圧    976 hPa
最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
予報円の半径    185 km (100 NM)
暴風警戒域    全域 390 km (210 NM)

■台風第23号(ナクリー)

2025年10月09日07時00分発表

09日06時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    日本の南
中心位置    北緯22度20分 (22.3度)
東経135度55分 (135.9度)
進行方向、速さ    北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
15m/s以上の強風域    全域 220 km (120 NM)

09日18時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    日本の南
予報円の中心    北緯23度50分 (23.8度)
東経134度10分 (134.2度)
進行方向、速さ    北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    65 km (35 NM)

10日06時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南大東島の東南東約140km
予報円の中心    北緯25度05分 (25.1度)
東経132度25分 (132.4度)
進行方向、速さ    北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    95 km (50 NM)

11日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    奄美大島の南約190km
予報円の中心    北緯26度40分 (26.7度)
東経129度55分 (129.9度)
進行方向、速さ    北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    185 km (100 NM)

12日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    九州の南
予報円の中心    北緯29度30分 (29.5度)
東経131度00分 (131.0度)
進行方向、速さ    北北東 15 km/h (7 kt)
中心気圧    994 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    260 km (140 NM)

13日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    日本の南
予報円の中心    北緯31度40分 (31.7度)
東経137度10分 (137.2度)
進行方向、速さ    東北東 25 km/h (14 kt)
中心気圧    992 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    320 km (175 NM)

14日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    日本の東
予報円の中心    北緯32度35分 (32.6度)
東経144度10分 (144.2度)
進行方向、速さ    東 30 km/h (15 kt)
中心気圧    992 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    400 km (215 NM)