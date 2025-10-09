【台風情報】台風22号はきょういっぱい最大瞬間風速70メートルを維持 台風23号は沖縄方面に向かい、その後日本列島に接近…今後の進路と勢力を詳しく 気象庁発表データで見る
■台風第22号(ハーロン)
2025年10月09日08時40分発表
09日08時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ 非常に強い
存在地域 八丈島の東南東約80km
中心位置 北緯32度55分 (32.9度)
東経140度35分 (140.6度)
進行方向、速さ 東北東 25 km/h (14 kt)
中心気圧 940 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (95 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (135 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 165 km (90 NM)
15m/s以上の強風域 全域 390 km (210 NM)
09日09時の推定
種別 台風
大きさ -
強さ 非常に強い
存在地域 八丈島の東約100km
中心位置 北緯32度55分 (32.9度)
東経140度50分 (140.8度)
進行方向、速さ 東北東 25 km/h (14 kt)
中心気圧 940 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (95 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (135 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 165 km (90 NM)
15m/s以上の強風域 全域 390 km (210 NM)
09日18時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 関東の南東
予報円の中心 北緯33度40分 (33.7度)
東経144度40分 (144.7度)
進行方向、速さ 東 45 km/h (24 kt)
中心気圧 940 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (95 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (135 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
暴風警戒域 全域 210 km (115 NM)
10日06時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯34度05分 (34.1度)
東経151度25分 (151.4度)
進行方向、速さ 東 50 km/h (28 kt)
中心気圧 950 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速 65 m/s (130 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
暴風警戒域 全域 260 km (140 NM)
11日03時の予報
種別 温帯低気圧
強さ -
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯34度55分 (34.9度)
東経164度40分 (164.7度)
進行方向、速さ 東 55 km/h (31 kt)
中心気圧 976 hPa
最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 185 km (100 NM)
暴風警戒域 全域 390 km (210 NM)
■台風第23号(ナクリー)
2025年10月09日07時00分発表
09日06時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 日本の南
中心位置 北緯22度20分 (22.3度)
東経135度55分 (135.9度)
進行方向、速さ 北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
15m/s以上の強風域 全域 220 km (120 NM)
09日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の南
予報円の中心 北緯23度50分 (23.8度)
東経134度10分 (134.2度)
進行方向、速さ 北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
10日06時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南大東島の東南東約140km
予報円の中心 北緯25度05分 (25.1度)
東経132度25分 (132.4度)
進行方向、速さ 北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
11日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 奄美大島の南約190km
予報円の中心 北緯26度40分 (26.7度)
東経129度55分 (129.9度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 185 km (100 NM)
12日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 九州の南
予報円の中心 北緯29度30分 (29.5度)
東経131度00分 (131.0度)
進行方向、速さ 北北東 15 km/h (7 kt)
中心気圧 994 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
13日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の南
予報円の中心 北緯31度40分 (31.7度)
東経137度10分 (137.2度)
進行方向、速さ 東北東 25 km/h (14 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 320 km (175 NM)
14日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯32度35分 (32.6度)
東経144度10分 (144.2度)
進行方向、速さ 東 30 km/h (15 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 400 km (215 NM)