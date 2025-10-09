デンマークのフレデリクセン首相が１５歳未満の子どものＳＮＳ利用を禁止する方針を表明/Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix Denmark/Reuters

（ＣＮＮ）デンマークのメッテ・フレデリクセン首相は、１５歳未満の子どものＳＮＳ利用を禁止する方針を表明した。ＳＮＳが「子どもたちの幼少期を奪っている」と強調している。

フレデリクセン首相は７日の議会冒頭演説で、子どものＳＮＳ禁止法案を提出すると表明し、１３歳からは保護者の選択で子どものＳＮＳ利用を許可できるようにすると説明した。

「これまで子どもたちの生活に携帯電話を持ち込むことを認めてきたのは、家に電話したり友達と連絡を取ったりできるようにするためだった」と首相は指摘。「だが現実にはモンスターを解き放ってしまった。これほど多くの子どもや若者が不安やうつに苦しんだことは、かつてなかった」と述べた。

その上で、読むことや集中することが難しい子どもも多く、ネット上で「見るべきではないものを見ている」子どももいると述べ、「もしもスマートフォンがなかったら、これほどの数になっていただろうか？」と問いかけた。

「携帯電話とＳＮＳは子どもたちの幼少期を奪っている」と首相は力説し、今回の提案を「デンマークの子どもたちをもっと大切にするための法案」と位置付けている。

デンマーク議会は、小学校や学童での携帯電話使用を禁止する法案を９月末に可決していた。

子どものＳＮＳ利用を禁止する動きは世界各国に広がっている。

昨年１１月にはオーストラリア議会が世界で初めて１６歳未満のＳＮＳ利用を禁止する法案を可決した。

ノルウェーのヨーナス・ガール・ストーレ首相も１５歳未満の利用禁止を提案している。