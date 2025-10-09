パンパンくんの“成金デザイン”クレジットカードが爆誕！韓国限定グッズがもらえるキャンペーンも実施中
韓国のZ世代を中心に人気を誇る「パンパンくんの日常」から、ついにクレジットカードが登場！ライフカード株式会社とのコラボで実現した「Visa一体型クレジットカード」は、パンパンくんファン必見のデザインに加え、特典が満載だ。
【画像】オリジナル描き下ろしデザインのクレジットカード券面を見る
■お金大好きゴールドパンパンくん！ふざけすぎるカードデザインが最高
今回登場するクレジットカードのデザインが、とにかくインパクト大。ゴールドのパンパンくんが札束を持って大喜びしている姿が描かれているのだ。成金感満載のふざけたデザインは、お会計のたびに注目の的。「そのカードなにっ!?」ってツッコまれること間違いなしで、推し布教のチャンスが自然に生まれそう。
■韓国限定のパンパンくんグッズがもらえる！
リリース特典として期間限定の韓国限定グッズプレゼントキャンペーンも実施中！2025年12月31日(水)までに申し込んで、2026年1月31日(土)までに1回でも利用すれば、韓国でしか手に入らない蓋つきカップが全員にもらえちゃう。
さらに入会から2カ月以内に1万5000円以上利用すると、Vプリカギフト(プリペイドカード)2000円分をプレゼント。3万円以上の利用で、なんと天使パンパンくんマスコットまでもらえる！在庫がなくなり次第終了だから、欲しい人は急いで申し込もう。(※申し込み資格は日本国内在住の18歳以上で電話連絡が可能な人)
「パンパンくんの日常」クレジットカードは年会費永年無料。初年度はポイント還元率が1.5倍という業界最高水準の高還元。誕生月にはポイント3倍になるから、自分へのご褒美もお得に購入できる。
ちなみに、審査不要ですぐ使えるパンパンくんデザインのVisaプリペイドカードも同時リリース。こちらは3色から選べるカラフルデザインで、あらかじめチャージされている分だけ使えるタイプ。AmazonやYahoo！ショッピング、ゲームへの課金などに利用できる。
■中毒性ありすぎ！狂気のコラボ動画も必見
カード発表と同時にオリジナル映像「パンパンくんとライフカードの狂気のコラボ」も公開された。シュールすぎる内容に、視聴者からは「これを許可してくれた広告主は天使だね」「広告を最後まで見たのは初めてだな(笑)」との声が寄せられている。ライフカードの懐の深さと、パンパンくんの型破りな魅力が見事に融合した「狂気のコラボ」と呼ぶにふさわしい作品、ぜひ視聴してみて。
シュールなユーモアが詰まったこのカードで、毎日のお買い物をもっと楽しく！クレジットカードの申し込みは特設サイトから簡単にできるので、気になった人は今すぐチェックしてみよう。
(C) 2025.Leejuyong. All rights reserved.
