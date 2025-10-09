MISSHAのBBクリーム♡乾燥肌も潤うパーフェクトカバー登場

乾燥が気になる秋冬にぴったり、MISSHAの「M パーフェクトカバー セラム BBクリーム」が2025年10月8日よりAmazon先行発売♡ 美容液成分62％配合で、スキンケアとベースメイクがこれ1本で叶うハイブリッド感覚のBBクリームです。ナチュラルなツヤ感と赤みカバー効果で、乾燥肌でも長時間もちもち水光肌が続きます♪

美容液成分62％で叶える水光肌

「ミシャ M パーフェクトカバー セラム BBクリーム」は、ベストセラー美容液タイムレボリューション ナイトサイエンス エッセンスの保湿成分Extreme Biomeを62%配合。

極限発酵ビフィズス菌＊¹や10種類の発酵・培養成分*²が、ハリと弾力のある輝く肌に導き、化粧下地としてもスキンケアとしても活躍します。

*¹保湿成分 ビフィズス菌培養溶解質

*² 保湿成分 ビフィズス菌培養溶解質、乳酸桿菌培養溶解質、乳酸桿菌発酵液、レウコノストック／ダイコン根発酵液、乳酸球菌培養溶解質、乳酸球菌培養液、乳酸桿菌／ダイズ発酵エキス、乳酸桿菌／ザクロ果実発酵エキス、アセロラチェリー発酵液、ビフィズス菌培養液

ディオール♡ホリデー2025「スペクタキュラー サーカス」コレクション登場

赤みも自然にカバー♡ナチュラル発色

No.21 ライトベージュ

No.23 ナチュラルベージュ

肌になじむミュートカラーで、赤みや色ムラを自然にカバー。No.21ライトベージュとNo.23ナチュラルベージュの2色展開で、乾燥肌や混合肌の方におすすめです。

価格は各1,650円（税込）/1,500円（税抜）で、MISSHA公式オンラインショップやAmazon店、楽天市場店など各モールで購入可能です。

秋冬メイクを1本で完璧に

このBBクリームは、パーフェクトカバーながらナチュラル仕上げ。

脂性肌向けのEXシリーズとは異なり、乾燥肌にうれしいハリ弾力・エイジングケア*をサポート。

ベルベットグロウ仕上げで自然なツヤ感を演出し、スキンケアとメイクを両立させたい方にぴったりです♡

*年齢に応じたお手入れのこと

MISSHA BBクリームで秋冬も潤い肌♪



MISSHA M パーフェクトカバー セラム BBクリームは、ナチュラルカバーと水光肌効果を両立。価格は各1,650円（税込）/1,500円（税抜）で、Amazon先行発売中、10月22日より他モールでも購入可能です♡

赤みや乾燥を自然にカバーし、秋冬のメイクを1本で完成させてみてください♪ぜひチェックしてね！