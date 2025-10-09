ドル円理論価格 1ドル＝150.56円（前日比+0.06円） ドル円理論価格 1ドル＝150.56円（前日比+0.06円）

ドル円理論価格 1ドル＝150.56円（前日比+0.06円）



割高ゾーン：151.49より上

現値：152.64

割安ゾーン：149.62より下



過去5営業日の理論価格

2025/10/08 150.49

2025/10/07 149.57

2025/10/06 148.11

2025/10/03 147.56

2025/10/02 147.68



（注）ドル円理論価格とは？

Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

