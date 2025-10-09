OMデジタルソリューションズ株式会社は、フランスのアルパインブランド「MILLET（ミレー）」と共同開発したショルダーバッグ「OM SYSTEM×MILLET オリジナル パルマランフォトショルダー」を10月8日（水）に発売した。

公式オンラインストア「OM SYSTEM STORE」および「楽天市場 OM SYSTEM 公式ストア」、ギャラリー併設型ショールーム「OM SYSTEM PLAZA」にて販売する。

OM SYSTEMとMILLETは2月26日（水）に、共同開発の第1弾「ショルダーフォトポケット」を発売しており、今回の製品は続く第2弾となる。

MILLETが展開するバックパック「PARMELAN」シリーズの軽量性、耐久性、機能性のコンセプトを継承し、小型のレンズ交換式カメラの収納に最適化した。超高分子量ポリエチレン繊維を組み合わせたリップストップナイロン素材を採用。カラーリングやデザインコンセプトも踏襲している。

本体は、標準ズームレンズを装着したレンズ交換式カメラと交換レンズ1本をぴったり収納できるように設計。ロールトップ構造により、使用するレンズに合わせた高さ調節が可能となっている。

中仕切りは付属しておらず、交換レンズを収納する際は、ラッピングクロスなどで保護する必要がある。

フロントポケットには、予備バッテリーやメモリーカードケース、財布などを分けて収納可能。前面にはレンズキャップなどが収納できるポケットを備える。スマートフォン専用ポケットと地図などを入れられる薄型ポケットも背面に装備している。

付属のショルダーストラップを外して、バックパックのショルダーハーネスに装着すれば、チェストバッグとしても使用できる

容量：約3L 外形寸法：240×90×200mm（ストラップを含まず） ストラップ長：約700～1,100mm 重量：約240g 価格：1万1,000円 収納目安：OM-1 Mark II+M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II