―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の10月7日から8日の決算発表を経て9日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<2670> ＡＢＣマート 　東Ｐ　　 -7.48 　 10/ 8　　上期　　　　2.29
<2722> アイケイＨＤ 　東Ｓ　　 -6.70 　 10/ 8　　　1Q　　　384.62
<4825> ＷＮＩウェザ 　東Ｐ　　 -5.42 　 10/ 8　　　1Q　　　135.82
<9720> グランド 　　　東Ｓ　　 -0.99 　 10/ 8　　　3Q　　　 11.59
<2408> ＫＧ情報 　　　東Ｓ　　 -0.58 　 10/ 8　　　3Q　　　 34.72

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした9日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

