

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の10月7日から8日の決算発表を経て9日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<7256> 河西工 東Ｓ +54.88 10/ 8 本決算 黒転

<8166> タカキュー 東Ｓ +11.58 10/ 8 上期 -61.45

<7730> マニー 東Ｐ +9.88 10/ 8 本決算 8.21

<9946> ミニストップ 東Ｐ +6.94 10/ 8 上期 黒転

<3141> ウエルシア 東Ｐ +3.26 10/ 8 上期 21.61



<3490> アズ企画設計 東Ｓ +1.20 10/ 8 上期 1021.43

<6183> ベル２４ＨＤ 東Ｐ +1.13 10/ 8 上期 23.62

<3543> コメダ 東Ｐ +0.50 10/ 8 上期 6.13

<7445> ライトオン 東Ｓ +0.35 10/ 8 本決算 黒転



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした9日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「上期」は第2四半期累計決算。



株探ニュース

