―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の10月7日から8日の決算発表を経て9日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<7256> 河西工 　　　　東Ｓ 　 +54.88 　 10/ 8　本決算　　　　黒転
<8166> タカキュー 　　東Ｓ 　 +11.58 　 10/ 8　　上期　　　-61.45
<7730> マニー 　　　　東Ｐ　　 +9.88 　 10/ 8　本決算　　　　8.21
<9946> ミニストップ 　東Ｐ　　 +6.94 　 10/ 8　　上期　　　　黒転
<3141> ウエルシア 　　東Ｐ　　 +3.26 　 10/ 8　　上期　　　 21.61

<3490> アズ企画設計 　東Ｓ　　 +1.20 　 10/ 8　　上期　　 1021.43
<6183> ベル２４ＨＤ 　東Ｐ　　 +1.13 　 10/ 8　　上期　　　 23.62
<3543> コメダ 　　　　東Ｐ　　 +0.50 　 10/ 8　　上期　　　　6.13
<7445> ライトオン 　　東Ｓ　　 +0.35 　 10/ 8　本決算　　　　黒転

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした9日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。

株探ニュース