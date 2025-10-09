歌手の浜崎あゆみ（47）が7日、Instagramのストーリーズを更新。「無の境地の顔」とつづった自撮りショットに、様々な反響が寄せられている。

【映像】“20代に見える”浜崎あゆみ&肩のタトゥーが写る無防備な姿

これまでにもInstagramで、肩のタトゥーが見える、背中を出した無防備な姿や、「どっから撮ってもカワイイのまじ罪！」「20代に見えるな」と、多くの反響が寄せられたリハーサル中の写真。さらに、体のメンテナンスをしている様子など、様々な姿を公開している浜崎。

「無の境地の顔」での自撮りショットを公開

7日に更新したストーリーズでは、「長丁場の通しリハ終わって、バケツの水かぶったような汗だくで次のスタジオへ到着しました。とゆーより連行されました。無の境地の顔になってます。もすこし頑張ったろかーーーい」と“無の境地”だという表情でカメラを見つめる自撮りショットを披露した。この投稿に、「素顔がホントに可愛いよねぇ」「ゆっくり休んで下さい」などのコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）