大谷翔平（31=ドジャース）はスランプが極端に短い。

というか、スランプと呼べる期間がほとんどない。今季は158試合に出場して、3試合以上、無安打が続いたケースは一度もない。2試合連続無安打が7回あるだけだ。

古巣の日本ハムOBは、「打てない試合があっても、すぐに持ち直す修正能力は日本でプレーしていたときからズバぬけていた」と言う。

そんな修正能力の高さを発揮したのが、日本時間7日、フィリーズとの地区シリーズ第2戦だ。この日は5打数1安打1打点、2三振。このシリーズ初となった安打1本だけだったが、中身は貴重だった。

両チーム無得点で迎えた七回、ドジャースが3点を先制。なおも2死一、二塁で大谷にこの日4回目の打席が回ると、フィリーズベンチは左打者キラーの左腕・ストラーム（33）を投入。しかし、大谷は2球目を右前にはじき返し、ドジャースに4点目が入った。八回に1点、九回は2点を奪われて1点差まで詰め寄られ佐々木朗希（23）が最後を締めて辛くも逃げ切っただけに、大谷の適時打は結果的に“決勝打”になった。

結果次第ですぐに打撃を修正

5日の第1戦は4三振、1四球。4三振のうち3つは見逃し三振だった。

「大谷は2ストライク後の甘い球を平気で見逃し、サバサバした表情でベンチに引き揚げることがよくある。一発狙いでヤマを張ったものの、実際は違う球種だった。投手も兼ねているだけに、相手投手の心理も読んだうえでヤマを張るケースは意外と多い。初戦の3つの見逃し三振はまさにそう。投手としてポストシーズン初の先発登板だっただけに、投球に集中していたことも原因かもしれません」（特派員のひとり）

しかし、結果が伴わなければすぐに打撃を修正するという。この特派員がこう続ける。

「この日がそうだったように、追い込まれるとバットを指1、2本分、短く持つし、スイングもコンパクトになる。ファウルになったとはいえ、第2戦では左方向にいい当たりの打球を飛ばしていた。ロバーツ監督はしばしば、大谷について『追い込まれたらバットを短く持って二塁打を狙え、それでもフェンスを越すパワーがある』と言っていますが、その通りの打撃ができるのです」

ドジャースは敵地でフィリーズに連勝、5回戦制の地区シリーズ突破に王手をかけた。シリーズ第3戦は移動日を挟んで9日、本拠地のドジャースタジアムで行われる。先発は山本由伸（27）だ。チームはポストシーズン4連勝中、レギュラーシーズンから9連勝中。不調を引きずらない大谷も、白星の続くドジャースを支えている──。

そんな大谷のリアル二刀流が見られるのは今季が最後かもしれない。事実上“大谷専用”となっているこのルールに対し、他球団からのやっかみが集中しており、早ければ今オフにも撤廃される可能性があるという。いったいどういうことか。その現実味はどれほどなのか。

