ポイントランキング（PR）下位で、今週から始まる米女子ツアーのアジアシリーズ4大会の出場権を逃した渋野日向子（26）が帰国。9日開幕の「スタンレーレディスホンダ」（静岡・東名CC）と次週の富士通レディス（千葉・東急セブンハンドレッドC）の国内2大会に参戦するが、本人は複雑な心境だろう。

スタンレーには、今季米ツアー1年目で初優勝を遂げた岩井明愛・千怜（23）の姉妹が凱旋出場する。今季は下部ツアーでプレーした原英莉花（26）もポイントランク5位でフィニッシュ。10位以内でレギュラーツアーへの昇格を決めた。崖っぷちに追い込まれた渋野とは対照的に、こちらはお祝いムードだ。

渋野の来季シード権取りは、11月13日開幕の「アニカ driven by ゲインブリッジ at ペリカン」（フロリダ州ペリカンGC）がラストチャンスだ。

シード獲得に関する過去3季の平均ポイントは

・フルシード80位=406P

・準シード100位=238P

PR104位で192ポイントの渋野がフルシードをキープするには208P足りず、3位以内が条件。準シードには46P不足しており、単独19位以内が目安だ。

問題は「ラストチャンス」でポイント加算できなかった時だ。

今のところ国内ツアーに復帰する気はなく、来季の出場権を再取得するには12月の最終予選会を受けなければならない。 ツアー関係者がいう。

「渋野は今季、米ツアー22試合で12試合に予選落ちし、今は4大会連続中。前週はハワイで悔し涙を流した。2週連続の国内大会でも決勝へ進めなければ、精神的なダメージは大きい。ラストチャンスとみられるアニカの大会で、準シードも取れなかったとき、5日間90ホールの厳しい予選会を受ける気力が残っているのか……」

現在、国内のポイントランク4位の河本結（27）は、かつて1年半ももたずに米ツアーを撤退した。4年間未勝利でシード権を手放す渋野も泣く泣く帰国するハメになるのか。