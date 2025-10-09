ブランド品買い取り販売店「KOMEHYO」を展開するコメ兵ホールディングス（HD）が急成長を遂げている。コロナ禍以前まで売上高は500億円前後で推移していたが、2022年3月期に700億円を超え、24年3月期には1000億円を突破した。以前は20億円を下回っていた経常利益も24年3月期には75億円まで拡大。同社は今期売上高を2000億円と予想している。100未満だった店舗数も24年度末には273へと拡大した。松坂屋と手を組み、百貨店内にも出店。増えたのは買い取り専門店が中心だ。

同社は1947年に名古屋の古着屋として創業。後に取扱品を貴金属や時計にも広げた。バブル崩壊後の買い取り需要に対応し、90年代から全国展開を進めた。なぜここにきて急成長しているのか。

「コメ兵はブランド品を個人から買い取り、小売業者への卸売りや自社店舗での販売で収益をあげるビジネスモデル。中古品市場は伸び続けていたがコロナ禍以降で拡大ペースが伸び、それに合わせて店舗数を増やした。巣ごもりで家の不用品を整理したい人が増えたことも影響している」（高級時計販売店の関係者）

コメ兵の仕入れは69％が個人からの買い取りであり、販売はリユース事業者など法人が6割を占める。車や住宅を含まないリユース市場の規模は20年の2.4兆円から23年には3.1兆円に拡大した。30年には4兆円規模となる見込みだ（「リユース経済新聞」から）。市場拡大の背景には消費者の意識変化が関係しているという。

「メルカリなど個人同士で売買するサービスが定着し、消費者の間で中古品に対する抵抗が小さくなった。欲しいブランド品が現れたら所持品を売り、買い替えるサイクルができている。円安・インフレで新品に手が届かなくなったことも要因だ」（前出の関係者）

フリマアプリのメルカリは13年にサービスを開始した。リユース市場は10年代後半から成長が著しく、この間に古着店「セカンドストリート」を展開するゲオHDも業績を伸ばしている。

成長局面でコメ兵はM＆Aを継続してきた。19年に金沢地盤の買い取り販売業者ブランドオフを子会社化し、22年にはジュエリーの販売・買い取り強化を目的にセルビーを子会社化した。その後も中古品のオークション業者などを買収している。M＆Aは「店舗と従業員の買い取りノウハウを吸収する狙いがある」（同）という。

コメ兵は海外事業も強化する方針だ。もっとも、規模拡大が続くが足元の経常利益は悪化している。25年3月期は前年比19％減の60億円であり、今期は第1四半期時点で前年比7割減とさらに減少している。高額品の相場が軟調に推移するなか、在庫のコントロールを優先して安売りしたためだ。急速な拡大によるひずみが出ているようだ。

（ライター・山口伸）