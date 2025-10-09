NHK¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×ÌÀ¼£´ü¤Î¡ÈÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¡É¤ò¡¢ÎáÏÂ¤Î¡ÈÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤½÷Í¥¡É¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¶ñ¸½²½¡Ê±°°æ¹µÁ¡¿¥á¥Ç¥£¥¢Ê¸²½É¾ÏÀ²È¡Ë
¡Ö·ã¥ì¥¢¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¡£¡×¤Ï¡ÈÂ¾¿Í¤È°ã¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ð¤¤¤È¶¦¤ËÈ¯¿®¤·Â³¤±¤¿
¡¡NHK¤Î¿·¤·¤¤Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¾¾Ìî¥È¥¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¡Ö²øÃÌ¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëºî²È¡¦¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¢¥»¥Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÌÀ¼£°Ý¿·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þÂå¡£Åçº¬¤ÎË×ÍîÉð»Î¤Î²È¤Ç°é¤Ã¤¿Ì¼¤¬¡¢°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿ÃË¤ÎºÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤ÏÅö»þ¤Î½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢·è¤·¤Æ¡ÖÉáÄÌ¤Î¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥È¥¤ËÊ±¤¹¤ë郄ÀÐ¤â¡¢¤É¤³¤«ÉÔ²º¤Ê¡ÖÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤½÷Í¥¡×¤À¡£±Ç²è¡Ö¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤ï¤ë¤¤å¡¼¤ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÍ·¤Ö¤è¤¦¤Ë·ý½Æ¤ò·â¤Ä½÷»Ò¹âÀ¸¤Î»¦¤·²°¤ò¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖºÇ°¤Ê¤È¤â¤À¤Á¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡Ê¼¬ÅÄºÌ¼î¡Ë¤ËÆ´¤ì¤È°Ú¤ì¤òÊú¤«¤»¤ëÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¸«¤ëÂ¦¤¬ÌÜ¤òÎ¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¸ÄÀ¤ÈÂ¸ºß´¶¤À¡£
¡¡¤Ä¤¤ºÇ¶á¡¢郄ÀÐ¤ÏË¿Å´¹Ý¥á¡¼¥«¡¼¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÅ´¤ÎÆÃÀ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ö¥ì¤Ê¤¤¡¢ÀÞ¤ì¤Ê¤¤¡¢¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç·ù¤¤¡×¤À¤È¡£¤Þ¤ë¤Ç郄ÀÐ¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤À¡£ÌÀ¼£´ü¤ÎÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¡¢ÎáÏÂ¤ÎÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤½÷Í¥¤¬¶ñ¸½²½¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤À¡£
¡¡µÓËÜ¤Ï¾¾½ÅË¼ç±é¡Ö¤¤ç¤¦¤ÎÇÂ¼¤µ¤ó¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¡¢¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¡£Æü¾ï¤ËÀø¤à¥æ¡¼¥â¥¢¤òÉÁ¤¤¤Æ¹ª¤ß¤À¡£
