佐野勇斗、“飲み会あるある”で一刀両断 上田晋也「結構手厳しいところあるね」
俳優で歌手の佐野勇斗（27）が、8日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）にSPゲストとして登場。新水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』とのコラボ回となったこの日は、「人付き合いから逃げたい女たち」をテーマに、スタジオトークが白熱した。
【写真】「惜しくてかわいい」佐野勇斗が公開した祖父母との“ほっこり”するメールのやり取り
視聴者インタビューのVTRを見た佐野は、大勢での飲み会で起こりがちな“盛り上がる卓と盛り上がらない卓の温度差”に共感を示しつつも、「帰っちゃうのは甘えかな」と一刀両断。この発言にスタジオからは笑いが起き、場の空気が一気に和らいだ。
さらに佐野は、「寂しい気持ちは分かるけど、そこは自分が行く努力をしないと」とコメント。人付き合いへのスタンスをぶれずに語る姿に、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也も「結構手厳しいところあるね」と驚いた様子を見せた。佐野は少し照れた表情で頷き、苦笑いを浮かべていた。
