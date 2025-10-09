ドジャースの球団公式インスタグラムが8日（日本時間9日）に更新され、フィリーズとの地区シリーズ第3戦に先発する山本由伸投手（27）ら、選手の球場入り姿が公開された。

山本は黒のTシャツにデニムのセットアップ、シルバーのアクセサリーを装着したシックな私服姿で球場入り。佐々木朗希は「カルバンクラインジーンズ」の白Tシャツにネイビーのブルゾンを羽織って球場入りした。

また、第2戦で6回無失点と好投した左腕・スネルは「I LOVE LA」と書かれたグレーのスウェットにLAのロゴが逆さまになった帽子をかぶって“LA愛”を強調するポップな服装、キム・ヘソンはオフホワイトのパンツにチェックの半袖シャツとゴルファーのような出で立ちで笑みを見せながら球場入りした。

この投稿には「がんばれ山本さん」「朗希くんもこの球場入り写真の仲間入りしてるのが凄く嬉しいです」「何人かのファッショニスタと何人かの好青年がいる。スネルのスタイリング好きだなぁ」「みんなおしゃれーー！」「ヘソンよ、大学生かよ」などと反響が寄せられた。