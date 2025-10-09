◇ナ・リーグ地区シリーズ第3戦 カブス4―3ブルワーズ（2025年10月8日 シカゴ）

カブスは8日（日本時間9日）、ブルワーズとの地区シリーズ第3戦に4―3で逆転勝ちし、通算1勝2敗とした。「4番・一塁」で先発出場したカブスの鈴木誠也外野手（31）は3回に左中間二塁打を放つなど4打数1安打だった。

1点を追う初回、1番のブッシュが右中間へ先頭打者アーチを放った。ポストシーズンの同一シリーズで先頭打者アーチ2本を放ったのは史上初。この一発で打線が目覚めた。安打、四球で無死一、二塁とし、4番の鈴木誠也は右翼手フリリックの好捕にあう右飛に倒れたが、その後、2死満塁からクルーアームストロングが右前2点打を放った。ここでブルワーズ先発のプリースターは交代。先発投手を早々にKOに追い込み、さらに暴投で加点し、この回一挙4得点して逆転した。

その後はブルワーズ救援陣の前に得点を奪えなかった。だが投手陣が粘った。1点差の8回は2死満塁のピンチを迎えたが、ケラーが前の打席で本塁打を放っていたバウアーズを空振り三振に仕留め、9回も無失点に抑えた。6投手の継投で反撃をしのいだ。

鈴木は3回にブルワーズ3番手のキンタナのカウント3ボール1ストライクからの5球目のシンカーが真ん中に入ったところを逃さずに左中間二塁打を放った。これで今ポストシーズン（PS）はワイルドカードシリーズから6試合で5安打。5本すべてが長打（うち2本塁打）となった。

後がない状況から本拠地に戻って1勝を返した。第4戦は9日（日本時間10日午前10時8分試合開始予定）に行われる。