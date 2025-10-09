サッカー元日本代表ＤＦの槙野智章氏が９日までにＳＮＳを投稿。自身が１０年間在籍した浦和レッズで研修を受けている姿を公開した。

自身のインスタグラムに「浦和レッズでのＰｒｏライセンス国内研修を終えました。１０年過ごしたクラブだからこそ、改めて違う角度から学びたかったし、やっぱり素晴らしいクラブだと再確認しました」とつづり、続けて「監督が目指すサッカーに対して、コーチ陣の準備や連携の細かさ。そして選手たちが真剣にぶつかり合う姿に刺激を受け、たくさんの学びがありました。何よりも楽しそうにやる姿にこちらも嬉（うれ）しくなりました」と明かした。

最後に「ビッグクラブを率いる重圧の中にも、やりがいと情熱がある。その中で、指導者としての面白さや奥深さを改めて感じた１週間でした。本当にありがとございました！」と感謝の言葉で締めると、研修に励む姿をアップした。

この投稿に「こちらこそ元気のない選手たちにパワーを注入して頂きありがとうございました おかげで神戸戦勝つことができたと思います！」「浦和のエンブレムを背負う槙野選手がやっぱりたまらなく大好きです いつか浦和を率いてください！」「浦和でリーグ優勝目指しましょーー！待ってます」などの声が寄せられている。