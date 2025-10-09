俳優の高岡蒼佑（43）が9日までにX（旧ツイッター）を更新。自民党の高市早苗新総裁（64）の取材場所を映したライブ配信映像に「支持率下げてやる」という発言の音声が入った騒動について、私見を記した。

「支持率下げてやる」騒動を伝える記事を引用した上で「これだけ騒動になってるんだから出てこいよ。男らしくないな」と切り出した。「著名人が何かやらかすと一斉に会見しろだなんだと袋叩きにするのに、自分らは名前出して、顔出して謝罪もできないのかってね。そんな奴が記事書いたり、報道してるからマスゴミって言われるんだよ。不要だなこの国のメディアは」と指摘。

その上で「あれだけ周りにいたのに、誰もこの人ですって言わないマスコミも同類。終わってます。あなた達の言葉は誰も信用してもらえませんね」と締めくくった。

この騒動は、高市氏が7日に行った公明党との連立協議の際、記者やカメラマンらが待機中だった党本部の取材場所周辺を映していたライブ配信画像で「支持率下げてやる」「支持率下げる写真しか出さないぞ」という、男性とみられる声が流れたもの。高市氏に対する言葉ととらえることが可能だけに、7日夜から当該動画の拡散が続いており、永田町でも騒ぎになっている。