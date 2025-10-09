気象庁は9日午前10時10分、台風23号（ナクリー）に関する情報第6号（位置）を発表した。台風23号は、日本の南を1時間におよそ20の速さで北北西へ進んでいる。

台風23号は、9日9時には日本の南の北緯22度55分、東経135度50分にあって、1時間におよそ20の速さで北北西へ進んでいる。中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20、最大瞬間風速は30で中心から半径220以内では風速15以上の強い風が吹いている。

台風の中心は、12時間後の9日21時には日本の南の北緯24度10分、東経133度50分を中心とする半径75の円内に達する見込み。中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20、最大瞬間風速は30が予想される。

24時間後の10日9時には南大東島の東約90の北緯25度35分、東経132度05分を中心とする半径105の円内に達する見込み。中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20、最大瞬間風速は30が予想される。

48時間後の11日9時には奄美大島の南約120の北緯27度20分、東経129度25分を中心とする半径210の円内に達する見込み。中心の気圧は994ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は23、最大瞬間風速は35が予想される。

72時間後の12日9時には九州の南の北緯30度05分、東経131度55分を中心とする半径300の円内に達する見込み。中心の気圧は994ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23、最大瞬間風速は35が予想される。

なお、台風の中心が予報円に入る確率は70％。

出典:気象庁ホームページ （https://www.jma.go.jp/bosai/information/typhoon.html#format=text&fname=20251009010632_0_VPTI51_RJTD.json、https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#5/28.671/138.076/&elem=root&typhoon=TC2528&contents=typhoon）