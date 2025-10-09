＜速報＞松山英樹、コリン・モリカワともにパー発進 米ツアー日本戦に大勢のファンが集結！
＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS 初日◇9日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞日本開催の米国男子ツアーは、第1ラウンドが進行中。初日から大勢のギャラリーが来場している。
【現地ライブフォト】ファン大集結… アダム・スコットが横浜に登場！
日本の舞台に今季初上陸の松山英樹は、午前8時35分に1番パー4からティオフ。ティショットは左ラフに行き、木越えとなった2打目はグリーンオーバーとなるも、アプローチで寄せてパーセーブ。同組のコリン・モリカワ（米国）もパーで滑り出した。日本勢は17人が出場しており、すでにコースにでている選手では、小西たかのりが2アンダーで首位タイ。大西魁斗、金子駆大、中西直人が1アンダー・9位タイ、金谷拓実、小平智、米澤蓮らがイーブンパー・19位タイ、石川遼、河本力は3オーバーでいずれもプレー中だ。日本の賞金ランキング1位の生源寺龍憲は、同8時57分に10番からリコ・ホイ（フィリピン）、マックス・マクグリービー（米国）との最終組で第1ラウンドを迎える。松山が開催した、アマチュア向け予選会「Hideki Matsuyama Amateur Challenge Presented by LEXUS」を通過した日本大学4年の小林大河は同8時57分に1番からスタートする。米ツアーからはFedExCupポイントランキング上位60名、国内男子ツアーから9名、さらにスポンサー推薦の9名を合わせた計78人が舞台に立つ。今大会は予選カットがなく、72ホールのストロークプレーとなっている。【日本勢出場資格一覧】松山英樹（FedExCupポイントランキングより選出）久常涼（FedExCupポイントランキングより選出）大西魁斗（主催者推薦）生源寺龍憲（10月5日時点、国内男子ツアー賞金ランキング1位）比嘉一貴（同2位）米澤蓮（同4位）金子駆大（同5位）小西たかのり（同6位）小平智（同7位）河本力（同8位）金谷拓実（2024年「ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント」優勝）?川泰果（2025年「BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ」優勝）石川遼 （主催者推薦）中島啓太（主催者推薦）堀川未来夢（主催者推薦）中西直人（主催者推薦）アマチュア・小林大河（「Hideki Matsuyama Amateur Challenge Presented by LEXUS」優勝）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
