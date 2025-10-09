ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 東名高速道理下り線 富士IC～清水JCT通行止め解除（10月9日午… 東名高速道理下り線 富士IC～清水JCT通行止め解除（10月9日午前8時） 東名高速道理下り線 富士IC～清水JCT通行止め解除（10月9日午前8時） 2025年10月9日 8時40分 SBS NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ NEXCO中日本によりますと、東名高速道路下り線は、台風22号による高波の影響で富士IC～清水JCTが10月9日午前4時15分から通行止めとなっていましたが、午前8時に解除されました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「ニオイが気にならない砂」捨てられてきた茶殻に新たな価値 ペット用品に生まれ変わらせる =静岡 台風22号の高波の影響 東名下り線・富士IC～清水JCT一時通行止め（10月9日午前8時解除） 「小國神社・開運線」袋井駅と森町の小國神社を結ぶアクセスバスが半世紀ぶりに復活 =静岡 関連情報（BiZ PAGE＋） フローリング, 大船, 上田, 金属加工, 神奈川, 在宅医療, 住宅, 徳島, 長野, マンション