BLACKPINKのJENNIE（ジェニー）が、9日の「ハングル（韓国語）の日」に、SNS用の「ハングルフォント」を発表した。

韓国メディアのマイデーリーは9日「グローバルアーティストのJENNIEが、伝統の美感と現代的感覚を盛り込んだ新しいハングルフォントで韓国の美しさを伝えた。所属事務所OAエンターテインメントは、公式ホームページとSNSチャンネルを通じて、より多くの人々がハングルを便利で美しく使えることを願う気持ちを込めた新規フォント『ZEN SERIF』発表のニュースを知らせた」と報じた。

OAエンターテインメントは、メタ（Meta）とのコラボして、インスタグラムショートフォーム映像編集アプリ「Edits」にハングルフォントを初めて登録。全世界のすべてのアプリユーザーが、同新規フォントを無料で自由に使用できる。

また同メディアは「『ZEN SERIF』は、固定されたイメージから抜け出し、現在の視覚で新しく創作されたフォント。装飾を最小化して本質を生かし、硬い印象を減らしながら柔軟な曲線を加え、OAエンターテインメント特有の繊細な芸術性を盛り込んだ。西洋の伝統書体であるブラックレターとハングルを結合し、誰も試みたことのない見慣れない組み合わせを完成させた」と説明した。