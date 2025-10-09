◆米大リーグ 地区シリーズ第３戦 ドジャース―フィリーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースの山本由伸投手（２７）がクールに球場入りだ。

大谷翔平投手（３１）は８日（日本時間９日午前１０時８分開始予定）、２連勝で突破に王手をかけている地区シリーズ第３戦の本拠地・フィリーズ戦に臨む。山本はその先発マウンドに立つ。また正捕手のスミスがスタメンに復帰した。

試合を前に球団公式インスタグラムに球場入りする私服姿が公開された。山本は黒Ｔシャツにデニムのセットアップでりりしい表情だ。また同シリーズの第１戦、第２戦でセーブを挙げて締めた佐々木朗希投手（２３）は白Ｔシャツの上に濃紺のカーディガンを着てリラックスした表情を見せている。

ネット上では「ヨシで３連勝だ！」「シャットアウトだ」「重圧を力に変えて歴史に残る一戦を由伸が必ずや作り上げてくれると信じています！」「ヨシ、信じているよ！」「ヤマモトならやってくれる」「由伸がいい感じ」などと期待するファンの声が数多く上がっている。