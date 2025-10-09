「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース−フィリーズ」（８日、ロサンゼルス）

ドジャースが選手たちの球場入りする様子を公開。守護神起用が確実となるなど、ポストシーズンで評価を急上昇させている佐々木朗希投手はシンプルな爽やかコーデでクラブハウスへ入った。

白のインナーに黒のカーディガン、ジーンズを合わせた佐々木。フィリーズとの地区シリーズでは見事にクローザー役を務めあげ、敵地での連勝に貢献。ロバーツ監督も前日の会見で「今は彼が間違いなく第一の選択肢だ」と断言した。その上で連投の経験がないことから「毎日、試合を締めることはない。それは現実的ではないので他の投手を使う。質問に答えるのなら、条件がそろえば間違いなく彼が試合を締める投手だ」と信頼を強調していた。

試合前の選手紹介では名前がコールされるとひときわ大きな歓声がわき起こった。今季限りで引退するカーショーに負けないほどのボリューム。救援陣の救世主としてファンに認知されている揺るぎない証だった。

ベッツはブラウンのセットアップをオシャレに着こなし、スネルはド派手なＬＡコーデを披露。キケも山本由伸とおそろの高級ブランドバックを手に球場入りするなど、個性がにじんでいた。