千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

10月5日（日）の同番組では、「人生これまで永遠とモテ期」と語るインフルエンサー・なっちーが衝撃の交友関係を明かす場面があった。

今回は、“令和のエース”となる強いハートを持ったアイドルを発掘する「第5回 私が一番カワイイ オーディション」を開催。「我こそが一番カワイイ」と名乗りを上げる8人の女性がオーディションに参加し、大悟とAMEMIYA、レインボーの池田直人が“誰が一番カワイイ”のかを審査した。

スタジオゲストの森脇梨々夏も見守るなか、過去オーディション参加者のグラビアアイドル・藤原ちの、高梨瑞樹、アイドルユニット・アイオケの大野まりかも見届け人として参加した。

◆インフルエンサーが明かした“超大物”の友だち

後半ブロックで「すごいカワイイから、すごいお友だちがいる」と前置きしたなっちーは、誕生日に届いた元内閣総理大臣・菅義偉氏からのビデオメッセージを公開。

まさかの大物登場にスタジオは騒然となった。

大悟も「すごい家柄やな」と驚くなか、「なんで菅さんとお友だち？」という疑問に、なっちーは「お父さん繋がりで、官房長官だったときも官房長官室に入らせていただいた」「お誕生日のライブがあるってなったら、菅さんがお誕生日メッセージの動画を送ってくれた」と告白。

ノブに「官房長官ゆるゆるやん」とツッコミを入れられ、苦笑いする一幕もあった。