｢障害者雇用率｣が高い企業ランキングTOP100



（写真：kikuo／PIXTA）

【ランキングを全部見る】｢障害者雇用率｣が高い企業TOP100

障害者法定雇用率が2024年4月に2.3％から2.5％に引き上げられ、2026年度には2.7％に引き上げられる予定だ。この法定雇用率の引き上げに伴い、企業はどのように取り組むのか。

東洋経済では毎年、障害者雇用率ランキングを発表している。今回も『CSR企業総覧（雇用・人材活用編）』2025年版掲載企業1715社のうち、2023年度に障害者を3人以上雇用している企業1137社を対象にランキングを行った。

なお、『CSR企業総覧（ランキング＆集計編）』2025年版には同ランキング上位800社まで掲載している。また、電子書籍『東洋経済CSRデータeBook2025 障害者雇用取り組み編』には、障害者雇用率だけでなく、特例子会社の有無、各社の障害者雇用への取り組み情報などを1641社について掲載している。ランキングと詳細情報を併せてご活用いただきたい。

トップ企業の障害者雇用率は15.13%

1位は、訪問マッサージを柱とするフレアス（雇用率15.13%、雇用人数59人、以下同様）。同社には視覚障害を持つ施術師（あん摩マッサージ指圧師）が多数在籍する。晴眼者と同等の収益を上げられるため、ライトサポーターと呼ばれる専任ドライバーとペアにすることで、就業環境を整えている。21年度の19.23％からは下がってはいるものの依然と高い水準だ。





2位はゼネラルパートナーズ（14.65％、43人）。前回から首位を譲ったものの高い水準を維持している。障害者向けの人材紹介や求人情報サービスを提供するほか、就労継続支援A型事業所の「アスタネ」を運営。うつ症状・統合失調症のある人を中心に、菌床シイタケの生産・販売を実施。同社では、「アスタネ」を含むほぼ全部門で障害のある人が活躍し、複数人が管理職を担う。

3位は食品トレーや弁当・総菜容器最大手のエフピコ（12.6%、393人）で特例子会社エフピコダックスを中心に、折箱容器の生産工場および使用済み容器の選別工場など、全国20カ所の事業所で障害者に雇用の機会を提供するとともに、取引先企業の障害者雇用のサポートも行う。

4位は女性用体型補正下着、化粧品、サプリなどを販売するMRKホールディングス（10.81％、4人）。持ち株会社である同社単体ベースの回答に切り替えたこともあり、雇用率が上昇。

5位はデコボコベース（8.30％、9人）。障害児通所支援、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援のほか、情報サイトの運営や障害福祉サービス事業所専用の運営・請求システムの開発・販売も展開。自社障害者雇用率10％を目標としている。

6位は搬送機器メーカーのキトー（7.82％、39人）。障害者雇用の5カ年計画を推進中。障害だけでなく個性を重視した配属を行い、社内だけでなく支援者・家族とも連携して定着に取り組む。また、聴覚障害者への情報保障として、手話通訳の派遣や支援機器の導入により働きやすい環境を構築している。

7位は樹脂発泡製品の専業大手、JSP（5.75％、48人。特例子会社JSPモールディングとの合算値）。JSPモールディングを中心に障害者雇用に取り組む。JSPモールディングでは、複数サポーターによる業務指導や、得意・不得意の把握、ジョブローテーションを実施することで、適材適所の配置を実現する。適正に応じてリーダーを任命し、就労を通じて成長機会を提供している。

ユニクロのファストリは1000人以上を雇用

8位はユニクロを展開するファーストリテイリング（4.89％、1194人）。障害者支援の専用窓口を設置し、障害者雇用の専任者が採用関係、職場定着のための対応をしている。そのほか、店長、エリアマネージャー等を対象に障害者雇用に関する研修を実施。障害の種別（知的・身体・精神）を問わず雇用を推進している。

以下、9位横浜魚類（4.85％、5人）、10位NTTドコモビジネス （4.65%、41人）と続く。

ランキング100位以内で人数が最多だったのは、8位にランクインしたファーストリテイリングで1194人だった。次いで、16位のしまむらの716人（障害者雇用率4.46％）が続く。

2023年度の業種別の障害者雇用率を見ると、全体平均は2.25%（2023年度の障害者雇用率を開示している1339社が対象）で、2022年度の2.2％（対象1396社）から微増。詳細は『CSR企業総覧（ランキング＆集計編）』2025年版を参照してほしい。

平均雇用率が高い業種は？

対象社数が10社以上で平均雇用率が高い業種は、小売業2.63%（95社）、電気・ガス業2.60%（13社）、パルプ・紙2.54％（11社）、銀行業2.51%（36社）、鉄鋼2.51％（16社）、食料品2.49％（53社）、化学2.44%（112社）、ガラス・土石製品2.42%（16社）、輸送用機器2.40％（42社）、陸運業2.35％（32社）、電気機器2.33％（114社）、機械2.33％（85社）、ゴム製品2.32％（10社）、医薬品2.30％（29社）など。2023年度時点の法定雇用率2.3%以上の業種は14業種で、そのうち2024年4月以降の法定雇用率2.5%を上回る業種は小売業、電気・ガス業、パルプ・紙、銀行業、鉄鋼の5業種だった。

2026年度には障害者の法定雇用率が2.7％となる方針が公表されている。しかしながら、単に数値の達成を目指すのではなく、今回紹介した上位企業の事例の中でもいくつか見られた障害者の適正に合わせた配属や支援する仕組みを整備して、雇用促進が図られるのが好ましいだろう。法定雇用率の引き上げに伴い、各社がどのような取り組みを進めていくのか、編集部では調査を通じて動向に注目したい。

1〜25位





26〜50位





51〜75位





78〜100位





業種平均





掲載企業一覧

フレアス／ゼネラルパートナーズ／エフピコ／MRKホールディングス／デコボコベース／キトー／JSP／ファーストリテイリング／横浜魚類／NTTコミュニケーションズ／ハピネット／白鳩／ファンケル／資生堂／ヤマト モビリティ ＆ Mfg.／しまむら／BuySell Technologies／日本電気硝子／マルシェ／アルビス／新日本製薬／AOKIホールディングス／ハードオフコーポレーション／リヒトラブ／ダイジェット工業／東横イン／エスプール／マンダム／コロワイド／フライングガーデン／日本空港ビルデング／すかいらーくホールディングス／あさひ／東洋電機製造／スマートバリュー／サンゲツ／カナモト／八洲電機／朝日印刷／KVK／オムロン／田谷／荏原実業／カッパ・クリエイト／東京センチュリー／タカショー／JT／グリーンズ／ハウスコム／東武鉄道／江崎グリコ／京浜急行電鉄／電業社機械製作所／日東電工／ペプチドリーム／パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス／ヤマザワ／キユーピー／エイチワン／ナカノフドー建設／ニッカトー／ベルシステム24ホールディングス／サンデン／日本エコシステム／大同特殊鋼／三井物産／商船三井／日本CMK／富士ピー・エス／セブン＆アイ・ホールディングス／ダイニチ工業／ピジョン／電通グループ／ジャムコ／ヤマトホールディングス／ダイセル／京都ホテル／山陽特殊製鋼／シンクレイヤ／平和堂／第一工業製薬／ヤマト／ディー・エヌ・エー／徳倉建設／ニトリホールディングス／ライト工業／CDS／日清紡ホールディングス／コンテック／山陰合同銀行／大同メタル工業／ムサシ／王将フードサービス／小林製薬／セレスポ／興研／青山商事／IDEC／長野計器／富士電機／パイオニア

（佐々木 浩生 ： 東洋経済『CSR企業総覧』編集部）