『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』MOBILE SUIT ENSEMBLEシリーズに「デスティニーガンダムSpecII」が登場
バンダイは、『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』より「機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE EX55 デスティニーガンダムSpecII」(6,050円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年2月発送予定。
2026年2月発送予定「機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE EX55 デスティニーガンダムSpecII」(6,050円)
『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』より待望の「デスティニーガンダムSpec供廚MOBILE SUIT ENSEMBLEシリーズEX弾で登場。
各種武装と光の翼、劇中最終決戦時の赤く発光した状態の関節パーツも付属した豪華仕様となっている。
(C)創通・サンライズ
